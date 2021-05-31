حلم ألميريا في «الليجا» يصطدم بكابوس جيرونا

مراد المصري (دبي)

اختتمت ليلة أمس الجولات الـ 42 لدوري الدرجة الثانية الإسباني، وأسفر الترتيب النهائي عن مواجهة بين ألميريا الذي يملكه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، مع جيرونا الذي يعد أحد فرق مجموعة السيتي لكرة القدم، وذلك في التصفيات الإضافية على المقعد الثالث والأخير المؤهل إلى «الليجا» في الموسم المقبل.

ويلتقي ألميريا وجيرونا الأربعاء المقبل في ذهاب نصف النهائي، ويلتقي الفائز في نهائي التصفيات مع الصاعد من مواجهة ليجانيس ورايو فايكانو.

ألميريا يدشن محاولته الثانية لتحقيق حلم الصعود إلى «الليجا» تحت قيادة مالكه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، والمفارقة أن الفريق الأندلسي ودع في نفس الدور في تصفيات العام الماضي أمام جيرونا أيضاً في أغسطس 2020.

ألميريا قرر عقب تبخر فرصة الحصول على أحد المقعدين المؤهلين المباشرين اللذين ذهبا إلى إسبانيول وريال مايوركا، إقالة مدربه خوسيه جوميز وتعيين المدرب روبي أواخر أبريل، في محاولة تعديل الأمور بمرحلة التصفيات. يضم ألميريا في صفوفه لاعبين قدموا أنفسهم بشكل مميز، منهم المهاجم النيجيري عمر صديق «24 عاماً» الذي كشفت تقارير مؤخراً أن عدة أندية تضعه تحت مجهر اهتمامها، على رأسها بايرن ميونيخ وإشبيلية وأتالانتا.

جيرونا سبق أن صعد إلى «الليجا» عام 2017 عقب امتلاك مجموعة السيتي الكروية جزءاً من ملكيته يقدر الآن بنحو 47% ولعب موسمين في «الأضواء»، حقق خلالها نتائج لافتة، منها الفوز على ريال مدريد في البرنابيو عام 2019.

يمتلك بير جوارديولا شقيق بيب مدرب مانشستر سيتي نسبة في ملكية نادي جيرونا أيضاً، حيث يعتبر واحداً من الفرق البارزة في إقليم كتالونيا في إسبانيا، حيث يحتفل هذا العام بمرور 90 عاماً على تأسيسه.