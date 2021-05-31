ليفاندوفسكي يبحث عن تجربة جديدة وثقافة مختلفة

أنور إبراهيم (القاهرة)

في حديث لقناة بلوس الفرنسية، ألمح النجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم وهداف بايرن ميونيخ الألماني إلى أنه قد يغادر فريقه إلى ناد آخر لخوض تجربة جديدة، ورداً على سؤال بشأن مستقبله ونواياه في المرحلة المقبلة،

قال: أنا منفتح على كل الاحتمالات، ولكنني أشعر بأنني في حالة جيدة هنا في ميونيخ، فالمدينة رائعة والنادي كبير ويتمنى أي لاعب الانتماء له.، مازلت أتشوق لمعرفة لغة جديدة وثقافة مختلفة، ولكني لا أدري ما إذا كان ذلك سيحدث وأنا لاعب كرة، أم بعد انتهاء مسيرتي الكروية. ويلعب ليفاندوفسكي للنادي البافاري منذ عام 2013، وما زال يتبقى في عقده عامان، ولكن مسؤولو النادي لا يفكرون في الاستغناء عنه، ويغلقون كل الأبواب أمام إمكانية رحيله.

ورداً على سؤال بشأن الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها في الدوري الألماني «البوندسليجا» هذا الموسم (41هدفاً)، والذي جعله أفضل هداف في أوروبا، قال ليفاندوفسكي: أعتقد أنه ليس بمقدور أحد أن يقترب من هذا الرقم، رغم أنني لم ألعب مباريات عديدة بسبب الإصابة.

وأكد ليفاندوفسكي حقيقة أنه يحب رفع حصيلة أهدافه، من أجل التفوق على الجميع، ورغم ذلك قال: فكرة تحطيم الأرقام القياسية لا تسطير على تفكيري، ولكن عندما أخوض تحديات جديدة، أسعى إلى صنع ما لم يصنعه أحد آخر. عندما يؤدي الإنسان شيئاً يحبه، فإنه يسعى إلى أن يبلغ فيه أهدافاً، كانت تبدو مستحيلة.

واختتم ليفاندوفسكي حديثه بالرد على سؤال بشأن الخروج المبكر من دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» على يد فريق باريس سان جيرمان، وقال: أنا شخصياً من الصعب أن أتقبل هذه الهزيمة، ولكن لم يكن بمقدوري فعل شيء، لأنني لم ألعب وكنت مصاباً. واعترف ليفاندوفسكي بأنه كان حزيناً جداً لعدم المشاركة في هذه المواجهة، وعدم قدرته على مساعدة زملائه، وعلق قائلاً: كنت أقول لنفسي لو كنت في الملعب، لسارت الأمورعلى نحو مختلف.