القرقاوي يبحث هموم السلة مع أندية أبوظبي

علي معالي (دبي)

يعقد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة اجتماعاً تنسيقياً اليوم مع رؤساء ومشرفي الألعاب الجماعية بأندية بني ياس والجزيرة والعين والوحدة والظفرة، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

ووجه الاتحاد خطاباً إلى المديرين التنفيذيين بالأندية لعقد هذا الاجتماع في الرابعة عصراً بنادي الجزيرة. ومن المتوقع أن يناقش القرقاوي مع القائمين على اللعبة في الأندية الخمسة المشاكل التي ظهرت في الموسم المنتهي وكيفية تلافي هذه الإشكاليات في الموسم الجديد، ودراسة أمور اللعبة من كافة الجوانب التي تساهم في تطويرها بالشكل المناسب.