«الإعصار» يبدأ البناء في طريق العودة إلى «الأضواء»

مراد المصري (دبي)

بدأت إدارة نادي حتا مرحلة البناء لفريق كرة القدم من أجل التحضير لمنافسات دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل، ومحاولة الصعود مجدداً إلى دوري الخليج العربي لكرة القدم سريعاً عقب الهبوط في نهاية الموسم الماضي.

وفي أولى هذه الخطوات التي قام بها «الإعصار»، تعاقد مع المدرب الوطني سليمان البلوشي، الذي يمتلك خبرة تدريبية ومعرفة جيدة بخبايا دوري «المظاليم»، كما قام النادي بتمديد عقد حارس المرمى سعيد المسماري حتى عام 2023، والتعاقد مع اللاعبين عبدالله سمير الجنيبي لمدة موسمين، والبرتغالي سالوماو الذي سيتم قيده في فئة «المقيم».

ويتوقع أن يواصل حتا خطواته خلال الفترة المقبلة من أجل تجهيز الفريق بأفضل طريقة ممكنة ترقباً لخوض المنافسات، من خلال توفير الأدوات اللازمة للصعود.