بلجيكا تستعين بالهداف الفرنسي لاستعادة أمجاد «روسيا 2018»

لندن (د ب أ)

يعود النجم الفرنسي الدولي السابق تيري هنري للعمل ضمن الطاقم التدريبي لمنتخب بلجيكا خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

وعمل هنري كمساعد ثانٍ للمدرب الإسباني روبرتو مارتينيز ببطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت بروسيا عام 2018، وشهدت تأهل المنتخب البلجيكي للدور قبل النهائي.

وسبق لهنري، الهداف التاريخي لفريق أرسنال الإنجليزي، أن تولى الإدارة الفنية لفريق موناكو الفرنسي في أكتوبر 2018.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» تغريدة لمنتخب بلجيكا لكرة القدم على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حيث كتب: عمل غير مكتمل، نرحب بعودة تيري هنري في فريق العمل ببطولة يورو 2020.

وعمل هنري مؤخراً مديراً فنياً لفريق مونتريال إمباكت، المنافس ببطولة دوري المحترفين الأميركي، قبل أن يترك منصبه في فبراير الماضي. كان من المقرر أن يكون هنري (43 عاماً)، الذي لعب أيضاً مع برشلونة الإسباني وموناكو، جزءاً من فريق خبراء هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) خلال البطولة، التي تقام في الفترة من 11 يونيو، حتى 11 يوليو العام الجاري، لكن المحطة أعلنت أنه لم يعد مشاركاً الآن في تحليل مباريات المسابقة القارية.

وقال هنري: عندما طلب مني الانضمام مرة أخرى لمنتخب بلجيكا الوطني، كانت فرصة من المستحيل رفضها بالنسبة لي، وأنا ممتن للغاية للتفهم الذي أظهرته «بي بي سي» في السماح لي باغتنام هذه الفرصة.

ويلعب منتخب بلجيكا، الذي يعد ضمن المرشحين للفوز باللقب، في المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات في يورو 2020، برفقة منتخبات الدنمارك وفنلندا وروسيا، وتستهل بلجيكا مسيرتها في البطولة بمواجهة روسيا في 12 يونيو المقبل.