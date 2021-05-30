سيدات «فولفسبورج» يخطفن كأس ألمانيا

برلين (د ب أ)

واصل فريق فولفسبورج هيمنته على لقب بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم للسيدات، بعدما توج بالبطولة للمرة الثامنة في تاريخه والسابعة على التوالي، عقب فوزه 1-0 على آينتراخت فرانكفورت اليوم في المباراة النهائية للمسابقة.

ورغم التفوق النسبي لفولفسبورج خلال اللقاء، لكنه فشل في ترجمة الفرص التي سنحت له في الوقت الأصلي إلى أهداف، ليتعادل الفريقان سلبياً ويحتكمان للوقت الإضافي الذي ابتسم في النهاية لمصلحة فولفسبورج رغم معاناته من النقص العددي.

واضطر فولفسبورج للعب بعشرة لاعبات في الوقت الإضافي عقب طرد ألموث شولت، حارسة مرمى الفريق، ليمنح الفرصة لفرانكفورت من أجل تشديد هجماته بحثاً عن هدف التتويج باللقب. واستغل فولفسبورج المساحات الخالية في دفاع فرانكفورت، بعدما اندفعت لاعباته للهجوم، لتسجل البولندية إيوا باجور، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 118.

وتحلم لاعبات فولفسبورج بالفوز بلقب الدوري أيضاً من أجل الحصول على الثنائية المحلية، حيث يحتل الفريق المركز الثاني بترتيب المسابقة بفارق نقطتين خلف بايرن ميونخ (المتصدر)، قبل خوض المرحلة الأخيرة للبطولة.

ويسعى فولفسبورج للفوز على ضيفه فيردر بريمن، أملاً في خسارة بايرن أمام ضيفه فرانكفورت في الجولة الأخيرة للمسابقة، التي تجرى يوم الأحد المقبل.