مباريات «الأبيض» في تصفيات «المونديال» بحضور الجماهير

معتز الشامي (دبي)

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، أن الجهات المعنية وافقت على عودة الجماهير إلى المدرجات، لدعم المنتخب في التصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة إلى مونديال 2022، وكأس آسيا 2023، والتي تستضيفها دبي من 3 إلى 15 يونيو المقبل.

وقال «بناء على نجاح تجربة الحضور الجماهيري لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، تم التنسيق مع الجهات المعنية، كما تمت الموافقة على السماح بالحضور الجماهيري لمباريات التصفيات لدعم «الأبيض»، ويتم الإعلان عن التفاصيل قريباً، مؤكداً أن الجميع مدعو لتقديم الدعم والمساندة للمنتخب.