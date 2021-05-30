المنتخب العراقي يعلن قائمة «التصفيات الآسيوية»

بغداد (أ ف ب)

أعلن السلوفيني ستريشكو كاتانيتش المدير الفني للمنتخب العراقي اليوم، عن قائمة نهائية ضمت 26 لاعباً استعداداً لاستكمال التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022، وكأس آسيا 2023، واعتمد المدرب في القائمة على أربعة لاعبين محترفين في أندية خارجية.

ويأمل المنتخب العراقي مواصلة صدارته لترتيب المجموعة الثالثة التي يتقدمها برصيد (11 نقطة) أمام نظيره البحريني الثاني بفارق نقطتين، كلاهما من خمس مباريات، والمنتخب الإيراني الثالث (6 نقاط من أربع مباريات).

ويواجه العراق منتخب كمبوديا في 7 يونيو المقبل في البحرين قبل ملاقاة منتخب هونج كونج في 11 منه ثم مواجهته المرتقبة أمام إيران في الخامس عشر من الشهر ذاته.

ويتأهل متصدر كل من المجموعات الثماني وأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى الدور الثالث من التصفيات المؤهلة للمونديال، كما تتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس آسيا 2023.

وتضم القائمة: حراسة المرمى: جلال حسن وفهد طالب وأحمد باسل.

خط الدفاع: علاء مهاوي ومصطفى محمد وأحمد إبراهيم وسعد ناطق وعلي فائز وميثم جبار وكرار عامر وعلي عدنان (فانكوفر وإينكابس الدوري الأميركي ) وأمجد عطوان وضرغام إسماعيل وصفاء هادي (كريليا سوفيتوف الروسي).

خط الوسط: بشار رسن (قطر القطري) محمد قاسم وعلي حصني وسجاد جاسم وإبراهيم بايش وهمام طارق وشيركو كريم وحسن علي.

خط الهجوم: علاء عبد الزهرة وايمن حسين ومحمد داود ومهند علي (السيلية القطري).