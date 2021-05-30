ماجد سالم مرشحاً لقيادة منتخب الشباب في «كأس العرب»

معتصم عبدالله (دبي)

تتجه النية في لجنة المنتخبات باتحاد الكرة إلى اختيار ماجد سالم مدرباً لمنتخب الشباب «مواليد 2003 و2004»، بالتزامن مع إعلان القائمة الرسمية للمنتخب خلال ساعات، تمهيداً للمشاركة المرتقبة في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً، والتي تستضيفها مصر من 20 يونيو وحتى 6 يوليو، بمشاركة 16 منتخباً.

وتحسم «المنتخبات» اسم مدرب «أبيض الشباب» خلال اليومين المقبلين، في ظل المفاوضات مع مدرب إسباني ثالث للانضمام الى قائمة مدربي المنتخبات الوطنية، والتي تضم دينيس سليفا فرانك أورتيجا، إلى جانب ترشيح ماجد سالم لقيادة المنتخب، أو الاعتماد على الإسباني فرانك أورتيجا المدرب الحالي لمنتخب «2001» بصورة مؤقتة.

ووضعت قرعة «كأس العرب» منتخب الشباب ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب المغرب، طاجيكتسان، جيبوتي، وضمت المجموعة الأولى مصر، النيجر، موريتانيا، والجزائر، والمجموعة الثالثة السنغال، لبنان، العراق، وجزر القمر، والمجموعة الرابعة تونس، اليمن، السعودية ومنتخب رابع يُحدد لاحقاً.

وقاد ماجد سالم منتخب الناشئين 2004 إلى نهائيات كأس آسيا 2020، والتي كان من المقرر إقامتها بالبحرين، قبل قرار إلغائها، بالتزامن مع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، إلغاء نسخة عام 2021 لكأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً، مع احتفاظ بيرو بحق الاستضافة في 2023.

وكان «أبيض الناشئين» مواليد 2004 الممثل الوحيد لمنتخبات المراحل السنية في البطولات القارية، بعد تصدره ترتيب المجموعة السادسة للتصفيات التي استضافتها بيشكيك في قرغيزستان في سبتمبر 2019، مقابل وداع منتخب الشباب «2001» من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً، والتي أقيمت بإيران في سبتمبر 2019 أيضاً.