كولن يقيل مديره رغم البقاء في «البوندسليجا»!

برلين (د ب أ)

أجمعت تقارير إعلامية في ألمانيا على إقالة نادي كولن الألماني لكرة القدم مديره التنفيذي هورست هلت، رغم بقاء النادي في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم «بوندسليجا» بعد فوزه الساحق على مضيفه هولشتاين كيل 5-1 أمس «السبت» في إياب الملحق الفاصل.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز كيل 1-0 لكن كولن تفوق في مجموع المباراتين بنتيجة 5-2، غير أن النادي الذي يحتل المركز الـ16 لم يؤكد صحة هذه التقارير حتى الآن.

وبحسب محطة «سبورت 1»، من المنتظر أن يتولى حارس الفريق السابق، توماس كيسلر، وعضو مجلس الإشراف يورج ياكوبس والمدير المسؤول عن تراخيص اللاعبين لوكاس برج مهام هلت بشكل مؤقت.