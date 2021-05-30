الأهلي المصري يعاني قبل مواجهة الترجي التونسي!

القاهرة (د ب أ)

أعلن النادي الأهلي المصري اليوم خروج ظهيره الأيمن محمد هاني من حسابات الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في مواجهة الترجي الرياضي التونسي المقرر لها 18 يونيو المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم إن نتيجة الأشعة التي خضع لها هاني، أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية، وأن اللاعب سيحتاج لثلاثة أسابيع من أجل التعافي من الإصابة، وإعلان جاهزيته للعودة من جديد للتدريبات الجماعية، مشيراً إلى أن اللاعب سيبدأ على الفور في تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي.

كان هاني قد أصيب خلال فوز الأهلي 2-0 على نهضة بركان المغربي «الجمعة» بمباراة كأس السوبر الأفريقي التي أقيمت في الدوحة.

وأوضح عبدالحفيظ أن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق بعد إصابته أمام بركان أيضا، أثبتت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للكاحل، ليغيب عن التدريبات لمدة أسبوعين، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

