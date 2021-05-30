لوف ينتظر رباعي «نهائي الأبطال»

برلين (د ب أ)

يتوقع يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، انضمام ثلاثي تشيلسي الإنجليزي لصفوف الفريق بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه اللاعب الألماني إلكاي جوندوجان، والذي من المقرر أيضاً أن ينضم للمنتخب في التوقيت نفسه.

ويعود أنطونيو روديجير وكاي هافيرتز وتيمو فيرنر، بالإضافة إلى جوندوجان، إلى إنجلترا لأقل من 24 ساعة قبل السفر إلى سيفيلد للانضمام لمعسكر المنتخب الألماني بهدف تجنب الدخول في العزل الطبي وفقاً للوائح سلطات الصحة المحلية، بحسب ما أعلنه اتحاد الكرة الألماني اليوم.

وقررت النمسا تصنيف بريطانيا على أنها منطقة عالية الخطورة فيما يتعلق بوباء كورونا، وبالتالي فإن بقاء رباعي المنتخب الألماني لأكثر من 24 ساعة في بريطانيا لدى عودتهم من مدينة بورتو البرتغالية التي احتضنت نهائي دوري الأبطال، يعني ضرورة بقائهم في العزل الطبي لمدة أسبوعين.

وما دام الحجر الصحي غير ضروري، يمكن لرباعي المنتخب الألماني اللحاق بمباراة فريق بلادهم الودية أمام لاتفيا في السابع من يونيو استعداداً لـ«يورو 2020».

وينضم ليون جوريتسكا، لاعب وسط بايرن ميونيخ، إلى المنتخب الألماني بعد غدٍ «الثلاثاء»، عقب تعافيه من إصابة عضلية، في حين ينتظر توني كروس لاعب وسط ريال مدريد تحول نتيجة اختبار كورونا الذي خضع له من إيجابية إلى سلبية قبل السفر إلى سيفيلد.

