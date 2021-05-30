دي بروين.. «كسران في الوجه»!

بورتو (أ ف ب)

أعلن الدولي البلجيكي كيفن دي بروين قائد مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم أنه يعاني من كسرين في وجهه بسبب اصطدامه بمدافع تشيلسي الدولي الألماني أنتونيو روديجر أمس في بورتو في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، على بعد أقل من أسبوعين من انطلاق كأس أوروبا أوروبا 2020.

وقال دي بروين في تغريدة على حسابه في تويتر: لقد عدت للتو من المستشفى، التشخيص هو كسر حاد في الأنف وكسر في المحجر الأيسر، أشعر أنني بحالة جيدة الآن، ما زلت محبطًا بالنسبة لخسارتنا بالأمس، بالطبع، لكننا سنعود.

واصطدم دي بروين بقوة مع روديجر مطلع الشوط الثاني في المباراة النهائية التي خسرها فريقه صفر-1، حيث اضطر إلى ترك الملعب بعين منتفخة في الدقيقة 60.

وتلقى مدافع تشيلسي بطاقة صفراء بسبب الخطأ.

وتخوض بلجيكا، أحد المنتخبات المرشحة للفوز باللقب، أولى مبارياتها في نهائيات كأس أوروبا في الثاني عشر من يونيو المقبل ضد روسيا في سان بطرسبورج.