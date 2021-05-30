ابن هزام: اتحاد الكرة جاهز لاستضافة التصفيات الآسيوية

دبي (الاتحاد)

أكد الأمين العام لاتحاد الكرة محمد بن هزام، اكتمال كافة الترتيبات لاستضافة مباريات المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، التي تستضيفها الدولة من 3 إلى 15 يونيو المقبل، وجاهزية الاتحاد والفرق التي تتولى العمل في تنظيم المجموعة التي تستضيفها دبي خلال تلك الفترة.

وقال ابن هزام: «بدأت المنتخبات المشاركة في التصفيات تتوافد إلى الدولة، لإجراء استعداداتها الختامية قبل انطلاقة المباريات الرسمية، وذلك في جميع إمارات الدولة وليست دبي فقط.

وأضاف، دخلت جميع المنتخبات المشاركة بما فيها «الأبيض»، اليوم في نظام الفقاعة الطبية «الحجر الفندقي»، إذ تنص لوائح الاتحاد الآسيوي، على تطبيقه في بطولاته منذ انتشار جائحة كورونا، وذلك للمحافظة على صحة وسلامة الرياضيين.

وأوضح الأمين العام لاتحاد الكرة، بأن العملية التنظيمية بالنسبة لاتحاد الكرة، ليس فيها صعوبات نسبة إلى الخبرات المتراكمة للكوادر الإماراتية في تنظيم الأحداث الرياضية خصوصاً في عصر فيروس كورونا، حيث تمت استضافة أكثر من بطولة رياضية في مختلف الألعاب بجانب احتضان معسكرات الفرق والمنتخبات الآسيوية في الدولة.

وأضاف: البينة التحتية الآمنة متوفرة في الدولة، وكذلك المؤسسات الصحية صاحبة الريادة موجودة وجاهزة لتقديم خدماته، حيث وقع اتحاد الكرة مؤخراً عدداً من اتفاقيات التعاون مع عدة جهات صحية لتوفير أقصى أنواع الحماية للمنتخبات والبعثات المشاركة في التصفيات الآسيوية.

وفيما يتعلق بسير إعداد منتخب الإمارات لمبارياته المتبقية، قال ابن هزام: «يولي اتحاد الكرة «الأبيض» اهتماماً كبيراً عبر لجنة المنتخبات والشؤون الفنية والإدارة الفنية، لإعداده بالصورة المطلوبة، حتى يتسنى له تحقيق الهدف المنشود، وهو الصعود للدور المقبل لتصفيات كأس العالم، ونعمل لتوفير كل ما يحتاجه منتخبنا في المرحلة الحالية».

ولفت ابن هزام إلى أن اتحاد الكرة في انتظار الضوء الأخضر من قبل الجهات المعنية في الدولة لحضور الجماهير لمباريات «الأبيض» في التصفيات، إذ لم يصدر قرار السماح للجماهير بالحضور حتى الآن، إلى ذلك وصلت البعثة الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى الدولة مساء أمس، للإشراف على تنظيم المباريات الثمانية المتبقية للمجموعة السابعة التي تضم بجانب منتخب الإمارات، منتخبات ماليزيا، فيتنام، تايلاند، إندونيسيا.