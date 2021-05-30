اتحاد الكرة يوقع اتفاقية تعاون مع «دبي لخدمات الإسعاف»

دبي (الاتحاد)

وقع اتحاد كرة القدم اتفاقية تعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، لتصبح بموجبها شريكاً رئيساً للاتحاد، في تقديم الخدمات الطبية، خلال مباريات المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023 التي تقام في الدولة من 3 إلى 15 يونيو المقبل.

جاء الإعلان عن الاتفاقية خلال مؤتمر صحفي اليوم «الأحد» في مقر الاتحاد بدبي، بحضور خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وحمد محمد الجنيبي الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية، وعمر عبدالله يبرودي الأمين العام المساعد للشؤون الفنية.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة: إن استضافة الدولة للتصفيات المشتركة يتطلب تكاتف جميع الجهات، من أجل إنجاح هذا الحدث الرياضي المهم، وعكس الصورة المزدهرة للدولة التي استضافت العديد من الفعاليات الرياضية المختلفة خلال جائحة كورونا، مؤكداً أن الشراكة مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تُمثل دعماً كبيراً للكرة الإماراتية، نظراً لما تتمتع به المؤسسة من خبرات كبيرة في مجال تقديم الخدمات الطبية المختلفة في الفعاليات الرياضية بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص.

بدوره، أعرب خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن سعادته بتوقيع اتفاقية تعاون مع اتحاد كرة القدم، مشيراً أن الاتفاقية تترجم سنوات طويلة من التعاون بين المؤسسة والجهات الرياضية في الدولة، مؤكداً على استعداد المؤسسة التام لتقديم كافة خدمات الإسعاف خلال البطولة، وتطبيق أعلى معايير السلامة المتبعة في الدولة.

وستقوم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بتوفير سيارات إسعاف في جميع ملاعب التدريب الخاصة بالمنتخبات والحكام، وكذلك توفير عيادات في مختلف الفنادق التي تقيم بها بعثات المنتخبات ووفد الاتحاد الآسيوي، حيث ستعمل هذه العيادات على مدار الساعة.