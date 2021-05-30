اللجنة المنظمة تبحث آخر ترتيبات عرس «القفال 30»

دبي (الاتحاد)

رفع أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أسمى آيات الشكر والعرفان نيابة عن أعضاء مجلس إدارة النادي واللجنة المنظمة لسباق القفال الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على توجيه سموه بتنظيم السباق واستمرار الرسالة العظيمة التي أرساها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «طيب الله ثراه».

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع العام بين اللجنة المنظمة للسباق وممثلي الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، التي تسهم كل عام في إنجاح الحدث الكبير بحضور عضوي اللجنة المنظمة محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وهزيم محمد القمزي.

وقال: اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ستعمل على تنفيذ توجيهات سمو ولي عهد دبي بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين لإنجاح التظاهرة المرتقبة في النسخة.

ووجه الشكر الجزيل إلى جميع الجهات الداعمة، والتي حرصت على حضور الاجتماع العام، ومن بينها القيادة العامة لشرطة دبي بمختلف الإدارات والقيادة العامة لشرطة الشارقة وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (السرب الرابع)، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي وهيئة الشارقة للبيئة والمحميات الطبيعية ومؤسسة دبي للإعلام وهيئة دبي للطرق والمواصلات (إدارة النقل البحري) ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ومؤسسة (في أي بي دكتوروس). وتقدم محمد عبدالله حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عضو اللجنة المنظمة، بالشكر الجزيل إلى كل المؤسسات والدوائر الحكومية والوطنية، والتي أبدت تجاوباً سريعاً مع خطط وأفكار اللجنة المنظمة لتنظيم السباق الكبير، ووجهت فرقها للتعاون مع اللجنة المنظمة، متمنين للجميع التوفيق والسداد في تأدية المهام وإنجاح الحدث.

وقدم هزيم محمد القمزي شرحاً وافياً عن كافة الخطوات التي اتخذتها اللجنة والتدابير الخاصة بمراعاة الظروف الراهنة في محاربة انتشار والحد من جائحة كورونا، حيث تم التأكيد على تطبيق كافة الاشتراطات للمشاركين من البحارة والنواخذة وأيضاً فرق العمل وممثلي مختلف الدوائر والهيئات من أجل سباق آمن وناجح في ظل الأوضاع الراهنة.

وأكد هزيم القمزي أن البرنامج الزمني سيبدأ باستكمال إجراءات مسحة الأنف لجميع المشاركين واللجان يوم الاثنين، وبدء مغادرة اللجان نحو جزيرة صير بونعير اعتباراً من الأربعاء لاستكمال إجراءات فحص السلامة على جميع المحامل تمهيداً لانطلاقة السباق يوم الجمعة المقبل، بينما سيكون السبت موعداً احتياطياً في حال تعذر إقامته الجمعة.

وقال: الانتقال إلى جزيرة صير بونعير سيكون عبر العديد من القطع البحرية واليخوت من بينها اليخت العتيق (زعبيل) الذي يقل اللجنة الفنية التنظيمية والحكام، فيما يرافقه الباخرة الحيل التي تمثل المستشفى البحري المتنقل، وسيلتحق بها اليختان دباوي وكواترولا شادو إضافة الى الباخرة الشندغة، والتي ستخدم فريق النقل التلفزيوني.