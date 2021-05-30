ملف «المعارين» على «طاولة» شباب الأهلي



منير رحومة (دبي)

بدأت شركة الكرة بنادي شباب الأهلي، في دراسة ملف اللاعبين المعارين إلى أندية أخرى، خلال الموسم الماضي، ومعرفة الاحتياجات الفنية للفريق، وذلك بهدف تجهيز قائمة اللاعبين الذين يحتاجهم الجهاز الفني في الموسم المقبل.

ويأتي في مقدمة «المعارين» إسماعيل الحمادي الذي انضم إلى خورفكان، وأحمد جشك الذي تمت إعارته إلى اتحاد كلباء، بالإضافة إلى «المقيم» البرازيلي ليناردو، الذي أسهم في قيادة عجمان للبقاء في دوري الخليج العربي.

ومن المنتظر أن يحسم المدرب مهدي علي قراره بخصوص «المعارين»، خاصة أن إدارة النادي تلقت طلبات تجديد الاستعارة خلال الموسم المقبل، من قبل العديد من الأندية المعنية. ويسعى شباب الأهلي لترتيب صفوفه مبكراً، والاستقرار على القائمة التي يعتمد عليها في الموسم الجديد، خاصة أن الفريق مقبل على مشاركات كثيرة محلية وخارجية، ويخوض حملة الدفاع عن ثلاثة ألقاب، هي كأس السوبر وكأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، ويطمح في المنافسة بجدية على لقب الدوري.

يذكر أن إسماعيل الحمادي قدم مستويات متميزة مع خورفكان، واستعاد الكثير من إمكاناته البدنية والفنية، بعد غياب طويل عن اللعب مع «الفرسان»، كما تألق أحمد جشك مع «النمور»، وشارك في 20 مباراة، وسجل هدفين، إلى جانب الإضافة الكبيرة التي قدمها البرازيلي ليناردو للفريق «البرتقالي»، والمهارات التي أظهرها في المباريات الحاسمة من أجل ضمان البقاء.

وتناقش شركة الكرة أيضاً عدداً من العروض بخصوص مقر إقامة المعسكر الخارجي خلال فترة الصيف، حيث يتم التشاور مع المدرب مهدي علي بشأن المكان الأنسب لتجهيز الفريق، وخوض بعض المباريات الودية، وسط إجراءات صحية دقيقة، حفاظاً على سلامة اللاعبين وتحقيق أهداف المعسكر.