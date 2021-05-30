تجربتان لـ «صقور الجديان» أمام زامبيا

معتصم عبدالله (دبي)

يخوض منتخب السودان الأول لكرة القدم تجربتين أمام ضيفه منتخب زامبيا يومي 11 و13 يونيو، ضمن التحضيرات لخوض مباراة ليبيا في تصفيات كأس العرب المقررة في قطر،

وأعلن الاتحاد السوداني إقامة وديتي «صقور الجديان» أمام ضيفه المنتخب الزامبي باستاد الهلال في أمدرمان، ضمن التحضيرات لمواجهة ليبيا في تصفيات كأس العرب، والمقررة في 19 يونيو المقبل، والتي تشهد مشاركة 14 منتخباً.

وتنضم المنتخبات السبعة المتأهلة التصفيات إلى تسع منتخبات تأهلت مباشرة إلى نهائيات بطولة «كأس العرب»، بعد أن تصدرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف «الفيفا»، وهي قطر الدولة المستضيفة، وتونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، والسعودية، والعراق، والإمارات، وسوريا.