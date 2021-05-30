«دهشة طبية» من زيادة حالات كورونا في «البوندسليجا»!

برلين (د ب أ)

أعرب الدكتور فيلهيلم بلوخ المتخصص في الطب الرياضي عن اندهاشه من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد نسبياً في الموسم الماضي من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وبحسب التقرير الذي نشرته محطة «دويتشه لاند فانكه» الإذاعية مساء السبت: شهدت الأندية الـ18 المنافسة في «البوندسليجا» 69 حالة إصابة بالعدوى بين اللاعبين في الموسم الماضي.

وبلغت حالات الإصابة حوالي 13% من إجمالي لاعبي «البوندسليجا»، وهي نسبة أعلى بعض الشيء من معدل الإصابات بين مواطني ألمانيا.

وقال بلوخ: مقارنة بعدد اللاعبين في البوندسليجا، هي نسبة عالية من اللاعبين المصابين، ينبغي الاعتراف بذلك. وأشار بلوخ إلى أن الفقاعة الطبية التي تحول دون اختلاط اللاعبين بالعالم الخارجي، لا يمكن تطبيقها على مدار موسم بأكمله. وبحسب رابطة الدوري الألماني حدثت 217 حالة إصابة بكورونا بين اللاعبين والمدربين والأجهزة المعاونة في البوندسليجا ودوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي.

وقال تيم ماير طبيب المنتخب الألماني الذي يترأس أيضاً فريق عمل الطب الرياضي، العمليات الخاصة للمباريات في كرة القدم الاحترافية: في حالتين استوجب الأمر نقل لاعبين إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكن لحسن الحظ خرج اللاعبان من المستشفى بعد أيام قليلة. وأكد ماير أنه نظراً لزيادة اختبارات كورونا وتكرارها لم يكن من الممكن وجود حالات مصابة بالعدوى دون الكشف عنها.