توافق «الهيئة» و«الأولمبية» يجنب الاتحادات مصير «الاسترشادية»

معتصم عبدالله (دبي)

طمأن التوافق الكبير بين الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية، بشأن «دليل حوكمة الاتحادات الرياضية»، والصادر عن الهيئة مؤخراً، الاتحادات بشأن توفيق أوضاع نظمها الأساسية، على عكس المحاولة السابقة، من خلال «اللائحة الاسترشادية»، والتي وجدت بعض موادها التجاهل من معظم الاتحادات في ظل عدم رد اللجنة الأولمبية.

وأصدرت الهيئة في مارس 2020، «لائحة استرشادية» تضمنت 83 مادة، قبل أن تخاطب الاتحادات الرياضية للعمل على وضع نظمها الأساسية، بما يتماشى مع النظم واللوائح الدولية، على أن يتم إرسال النظم إلى اللجنة الأولمبية الوطنية، قبل العرض على الجمعيات العمومية للاعتماد.

وأثارت بعض مواد اللائحة والمنوط الاسترشاد بها من قبل جميع الاتحادات الرياضية والجمعيات المشهرة عند وضع أنظمتها الأساسية بعض الجدل، وتمثلت أبرز تلك المواد في الفقرة (6-46) والتي نصت على أنه «لا يحق لأي رئيس أو عضو مجلس إدارة منتخب الاستمرار في منصبه لأكثر من فترتين انتخابيتين متتاليتين».

وعمدت غالبية الاتحادات الرياضية إلى تجاهل المادة رغم تواجدها ضمن اللائحة الاسترشادية، في الوقت الذي لم ترد فيه اللجنة الأولمبية الوطنية على مقترحات مسودة النظام الأساسي للاتحادات، لتمضي الاتحادات في خطوات اعتماد نظمها الأساسية، من خلال عموميات غير عادية، وبدء انتخابات الدورة الجديدة 2020- 2024، مثل اتحاد كرة اليد والطاولة وغيرها، في الوقت الذي تعذر فيه اعتماد النظام الأساسي وإجراء الانتخابات في اتحادات أخرى مثل الطائرة مثلاً.

وجاء التوافق الكبير ما بين الهيئة واللجنة الأولمبية في الإعلان عن «دليل حوكمة الاتحادات الرياضية»، ليطمئن الاتحادات بشأن التنسيق المشترك بين الطرفين، بعدما عممت الهيئة الدليل على مختلف الاتحادات الرياضية لبدء العمل به، وإمهالها فترة ثلاثة أشهر لتعديل لوائحها بما يتوافق مع دليل الحوكمة، على أن تواجه الاتحادات الممتنعة عن توفيق أوضاعها بتجميد العضوية في اللجنة الأولمبية، وإيقاف الدعم الحكومي من قبل الهيئة العامة للرياضة.

ورأى الدكتور أحمد المطوع الأمين العام لاتحاد الطائرة، أن «دليل الحوكمة الرياضية» جاء في وقته المناسبة لمنح الاتحادات فرصة توفيق أوضاعها بنهاية الموسم، سواء في إقرار النظام الأساسي بما يتماشى وبنود الدليل، أو التعديلات في النظام الأساسي للاتحادات الأخرى.

وأضاف: «بخلاف اللائحة الاسترشادية، أعتقد أن دليل الحوكمة الرياضية وضع النقاط على الحروف وأنصف الرياضة، في ظل تكامل وتوافق الأدوار ما بين الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، وهو ما يصب في مصلحة الرياضة الإماراتية».

وأوضح المطوع، أن اتحاد الطائرة فضل إرجاء اعتماد نظامه الأساسي على ضوء مستجدات دليل الحوكمة، وأضاف: «نستعد لعقد ورشة عمل للأندية الأعضاء في العمومية وتنقيح مسودة النظام الأساسي باللغتين العربية والانجليزية على ضوء متطلبات دليل الحوكمة، قبل العرض على اللجنة الأولمبية، والاعتماد في اجتماع مقبل لعمومية غير عادية تعقد في وقت لاحق».