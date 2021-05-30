«منتخبات السابعة» تدخل «الفقاعة الطبية»



دبي (الاتحاد)

يُواصل المنتخب الأول لكرة القدم سلسلة تحضيراته اليومية في الملعب الفرعي بنادي الوصل، استعداداً لخوض مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، ضمن المجموعة السابعة التي تنطلق يوم الخميس المقبل، حين يواجه «الأبيض» نظيره الماليزي باستاد زعبيل.

ويؤدي منتخبنا تدريباته بكل قوة وجدية، تحت قيادة الهولندي فان مارفيك، الذي وضع برنامجاً متكاملاً للتصفيات، يشمل محاضرات نظرية وفيديو واجتماعات فردية مع اللاعبين وتدريبات في صالة الجيم بالفندق، إلى جانب الحصص التدريبية التي تشهد مشاركة جميع اللاعبين الذين أصبحوا في أتم الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية لخوض غمار التصفيات.

وشهدت تدريبات أمس «السبت»، حضور يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وعلي حمد البدواوي وأحمد يوسف بن درويش عضوي مجلس الإدارة.

من جهته، تم البدء في تطبيق نظام الفقاعة الطبية على جميع وفود المنتخبات المشاركة والمنظمين للتصفيات والحكام والمعنيين اعتباراً من اليوم «الأحد» حتى نهاية التصفيات، حيث يخضع الجميع لفحوصات دورية ومستمرة، وتقتصر عملية الحركة من مقر إقامة الوفود إلى ملاعب التدريب والمباريات فقط.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حرص اتحاد كرة القدم على سلامة أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين للمنتخبات، ووفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والحكام وكل المنظمين، خاصة أن التجربة شهدت نجاحاً باهراً خلال استضافة الشارقة لمباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا مؤخراً.

وقام اتحاد كرة القدم بتخصيص فرق عمل مختلفة لمتابعة تطبيق نظام الفقاعة الطبية، والبروتوكول الصحي المعتمد من الجهات المختصة بالدولة، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي الذي أشاد بهذه الخطوة التي تسهم في نجاح التصفيات.

أكد عبدالله رمضان لاعب وسط المنتخب والذي ظهر بمستوى لافت هذا الموسم، وأسهم إلى جانب زملائه في تتويج فريقه الجزيرة بدرع دوري الخليج العربي، أن استعدادات «الأبيض» لمباريات التصفيات المشتركة تسير بشكل جيد جداً من جميع النواحي، والأجواء العامة المحيطة بالمنتخب تُبشر بالخير.

وقال: «إن اللاعبين على قدر التحدي، حيث إن الجميع عازم على تغيير الصورة التي ظهر بها المنتخب في المرحلة الماضية من التصفيات التي شهدت تذبذب بالنتائج، إلا أن الفترة الحالية مختلفة تماماً، والكل جاهز لتقديم أقصى ما لديه، من أجل تحقيق الفوز والمنافسة بقوة على انتزاع البطاقة المؤهلة إلى الدور الحاسم.

أبدى شاهين عبدالرحمن مدافع «الأبيض» تفاؤله بقدرة المنتخب الوطني على تجاوز المرحلة الحالية، والعبور إلى المرحلة التالية من التصفيات المشتركة، مشيراً إلى أن هذا التفاؤل يأتي بناء على ما يقدمه الجهاز الفني بقيادة المدرب فان مارفيك واللاعبون خلال الحصص التدريبية، والمباريات الودية الماضية التي ظهر بها «الأبيض» بمستوى فني عالٍ جداً، واستطاع تحقيق الفوز بنتائج كبيرة، خاصة على الهند والأردن.

وأكد شاهين عبدالرحمن، الذي أثبت وجوده كأحد أهم العناصر في الدفاع، أن كل زملائه اللاعبين سيقدمون كل ما لديهم، من أجل إسعاد الجماهير التي تتطلع لرؤية المنتخب في أفضل صورة، خاصة بعد موسم قوي واستثنائي شهد العديد من المفاجآت، مشيداً بالرسائل الإيجابية التي تقدمها الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي لدعم المنتخب ومؤازرته.