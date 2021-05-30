اتحاد الجو جيتسو يشكل لجنة الفنون القتالية المختلطة

أبوظبي (الاتحاد)

تدخل أبوظبي مرحلة جديدة للرياضات القتالية في الدولة والمنطقة، مع ضم رياضة الفنون القتالية المختلطة لاتحاد الجو جيتسو ليصبح بذلك «اتحاد الإمارات للجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة»، في خطوة جديدة تستهدف ترسيخ مكانة أبوظبي كموطن عالمي لرياضة الفنون القتالية.وقام الاتحاد بتشكيل لجنة تتولى أعمال تطوير مجموعة متنوّعة من رياضات الفنون القتالية وتعزيز حضورها وأخلاقياتها وقيمها على المدى الطويل على الصعيدين المحلي والدولي.

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عبد المنعم السيد الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو خلال اجتماعه الأخير، بحضور كل من محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة يوسف عبدالله البطران، وسميرة مرشد الرميثي، والعميد محمد بن دلموج الظاهري، ومنصور محمد الظاهري، بالإضافة إلى فهد علي الشامسي الأمين العام تشكيل لجنة الفنون القتالية المختلطة برئاسة العميد محمد بن دلموج الظاهري، وعضوية كل من أوميديون مافليانوف المدرّب الشهير للفنون القتالية المختلطة، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، ومبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية للاتحاد، مع اختيار محمد جاسم الحوسني أميناً عاماً للجنة.

وتتولى اللجنة تعزيز حضور الفنون القتالية المختلطة بالاستفادة من الشعبية المتنامية للعبة في المنطقة، وستعمل تحت مظلة الاتحاد على وضع السياسات التي من شأنها النهوض بهذه الرياضة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والشركاء، لبناء جيل قويّ من الرياضيين المتفوقين في هذا المجال محلياً ودولياً.

وتعليقاً على هذا الموضوع، يقول العميد محمد بن دلموج الظاهري: «تُعد رياضة الفنون القتالية المختلطة واحدةً من أسرع الرياضات نموّاً في العالم، كما تلعب شعبيتها المتزايدة في الدولة والمنطقة دوراً رئيسياً في تعزيز هذا النمو. ونظراً لمكانة الجو جيتسو باعتبارها رياضةً وطنيةً في الإمارات، فضلاً عن شهرتها الواسعة كإحدى دعامات الفنون القتالية المختلطة، كان لا بد من جمع هذين التخصصين الرياضيين تحت مظلة اتحاد واحد، وكلنا ثقة بقدرة اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة على النهوض بهذه الرياضات نحو مستويات عالية على الصعيدين المحلي والدولي». وأضاف: «محظوظون بالدعم الكبير الذي تقدمه لنا قيادتنا الرشيدة، والذي سيدفع الاتحاد لمواصلة التعريف بالجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة باعتبارهما وسيلتين لتعزيز قيم الانضباط والتصميم والاحترام، وأنماط الحياة الصحية».

ومن جهته، علق مافليانوف على إدراج رياضة الفنون القتالية المختلطة تحت مظلة اتحاد الجو جيتسو، قائلاً: «تمتلك الإمارات كل المقوّمات التي تؤهلها لصناعة كفاءات عالمية المستوى في الفنون القتالية المختلطة، تكون قادرة على المشاركة في المنافسات الإقليمية والدولية. وفيما يتعلق بالفنون القتالية المختلطة، سنسير على نفس النهج الذي اتبعه لاعبو الجو جيتسو في الإمارات، الذين حققوا نجاحات وإنجازات عالمية، من خلال توفير البيئة المثالية لهم للتدريب وتطوير المهارات. وأتوقع أن يكون هناك مستقبل واعد للفنون القتالية المختلطة لمواصلة العمل على تعزيز مكانة الدولة في هذه الرياضات المتنامية في الشهرة والانتشار».