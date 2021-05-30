«الهداف القياسي».. حاضر يكتب التاريخ!

سلطان آل علي (دبي)

في كل دوريات العالم، الجميع ينتظر هدّاف كل موسم، تتكرر الأسماء أحياناً وتختلف في أحيانٍ أخرى، والهدّافون بالجملة، إلا أن القليل منهم يكون استثنائياً وخالداً في التاريخ بأرقامٍ لا تُنسى.

ويعد روبرت ليفاندوفسكي أحدهم، فقد حقق مهاجم بايرن ميونيخ رقماً قياسياً بتسجيله لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد، طوال تاريخ الدوري الألماني بـ41 هدفاً في 29 مباراة فقط، فمن هم الهدّافون الذين يملكون أكبر الأرقام التسجيلية في موسم بمختلف الدوريات؟

في الدوريات الخمس الكبرى، يأتي الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة على رأس القائمة، فهو الأكثر تسجيلاً بموسم واحد في تاريخ «الليجا» الإسبانية بـ50 هدفاً في موسم 2011-2012، في حين أن محمد صلاح كتب رقماً تاريخياً في «البريميرليج» بتسجيله 32 هدفاً في 36 مباراة في موسم 2017-2018، بينما يتقاسم كل من هيجوايين وإيموبيلي الرقم في «الكالتشيو» الإيطالي بـ36 هدفاً في 2015-2016 و2019-2020 على التوالي، غير أنّ الأرجنتيني سجله في 35 مباراة، والإيطالي في 37 مباراة.

ويبقى الرقم في الدوري الفرنسي صامداً منذ 50 عاماً في موسم 1970-1971 باسم الكرواتي جوسيب سكوبلار بـ44 هدفاً.

وعلى صعيد الدوريات العربية، سّجل بغداد بونجاح الرقم القياسي في الدوري القطري بـ39 هدفاً موسم 2018-2019 وهو الرقم الأعلى على الإطلاق، ويملك النيجيري كيليتشي أوسونوا الرقم الأكبر في الدوري السوداني بـ38 هدفاً في 2016، وفي الجزائر يحتفظ اللاعب ناصر بويش مع شبيبة القبائل بالرقم، حيث سجل 36 هدفاً في موسم 1985-1986، وفي العراق، سجل يونس عبد علي 36 هدفاً مع الشرطة العراقي في 1993-1994.

ودخل المغربي عبدالرزاق حمدالله التاريخ في الدوري السعودي بتسجيله 34 هدفاً في موسم 2018-2019، وفي مصر، ما زال رقم حسن الشاذلي صامداً منذ 1974-1975 بـ34 هدفاً.

ويعد علي مبخوت صاحب الرقم القياسي في الإمارات بـ33 هدفاً في موسم 2016-2017 الاستثنائي مع الجزيرة، وفي لبنان يظل رقم فادي علوش مع الأنصار، هو الأكبر بـ32 هدفاً في موسم 1990-1991، بينما في تونس، مضى أكثر من 63 عاماً على رقم عبدالمجيد التلمساني التاريخي مع الترجي بـ32 هدفاً موسم 1958/1959.

ويعد «المرعب» جاسم يعقوب صاحب الرقم الأعلى في الكويت بـ31 هدفاً موسم 1979-1980، ودخل محمد الواكد التاريخ مع الجيش السوري بتسجيله 29 هدفاً في 2018-2019.

وفي الدوري البحريني، سجل مهاجم المحرق دا سيلفا ريكو اسمه بـ25 هدفاً في 2006-2007، وفي المغرب، يحافظ المهاجم محمد البوساتي بأهدافه الـ25 مع القنيطري على الرقم القياسي منذ 1981-1982.

أما الدوري الأردني، فإنّ أعلى أرقام هدافيه مسجل باسم جريس تادرس مع الفيصلي في موسم 2000-2001، وأخيراً في عُمان، يظل رقم هلال حميد مع ظفار هو الأعلى بـ20 هدفاً في موسم 1995-1996.

56.5 % نسبة الأبطال!



من بين 23 اسماً من الهدافين القياسيين، حقق 13 لاعباً لقب الدوري مع ناديه في الموسم الذي سجل به الرقم القياسي، في حين أنه 10 لاعبين خسروا اللقب من خلال «الوصافة» 4 مرات، والمركز الثالث 4 مرات، والمركز الرابع مرتين.

إسبانيا: ليونيل ميسي: «50 هدفاً» موسم 2011-2012«الوصيف»

فرنسا: جوسيب سكوبلار: «44 هدفاً» موسم 1970-1971 «البطل»

ألمانيا: ليفاندوفسكي: «41 هدفاً» موسم 2020-2021 «البطل»

إيطاليا: هيجوايين: «36 هدفاً» موسم 2015-2016 «الوصيف»

إيطاليا: إيموبيلي: «36 هدفاً» موسم 2019-2020 «الرابع»

إنجلترا: آندي كول: «34 هدفاً» موسم 1993-1994 «الثالث»

إنجلترا: آلان شيرار: «34 هدفاً» موسم 1994-1995 «البطل»

إنجلترا: محمد صلاح: «32 هدفاً» موسم 2017-2018«الرابع»

قطر: بغداد بونجاح: «39 هدفاً» موسم 2018-2019«البطل»

السودان: كيليتشي أوسونوا: «38 هدفاً» موسم 2016 «الثالث»

الجزائر: ناصر بويش: «36 هدفاً» موسم 1995-1986 «البطل»

العراق: يونس عبد علي: «36 هدفاً» موسم 1993-1994 «الثالث»

السعودية: عبدالرزاق حمدالله:34 هدف: موسم 2018-2019«البطل»

مصر: حسن الشاذلي: «34 هدفاً» موسم 1974-1975 «الوصيف»

الإمارات: علي مبخوت: «33 هدفاً» موسم 2016-2017 «البطل»

لبنان: فادي علوش: «32 هدفاً» موسم 1990-1991 «البطل»

تونس: عبدالمجيد التلمساني: «32 هدفاً» موسم 1958-1959 «البطل» ا

لكويت: جاسم يعقوب: «31 هدفاً» موسم 1979-1980 «الوصيف»

سوريا: محمد الواكد: «29 هدفاً» موسم 2018-2019 «البطل»

البحرين: دا سيلفا ريكو: «25 هدفاً» موسم 2006-2007 «البطل»

المغرب: محمد البوساتي: «25 هدفاً» موسم 1981-1982 «البطل»

الأردن: جريس تادرس: «24 هدفاً» موسم 2000-2001 «البطل»

عُمان: هلال حميد: «20 هدفاً» موسم 1995-1996 «الثالث»