«الآسيوي» يرشح مبخوت للتألق مع «الأبيض» في التصفيات

أبوظبي (وام)

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم علي مبخوت نجم منتخبنا الوطني والجزيرة بطل دوري الخليج العربي، للتألق في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات المونديال وأمم آسيا، ضمن لقاءات المجموعة السابعة التي تقام في دبي من 3 إلى 15 يونيو المقبل، مشيداً بإمكاناته وأرقامه وإنجازاته.

وأكد الاتحاد الآسيوي في تقريره المنشور على موقعه الرسمي، أن قلة من المهاجمين في الدوريات المحلية في قارة آسيا، يمكنهم أن ينافسوا نسبة أهداف جيمي ماكلارين في موسم 2020-2021، والذي سجل 25 هدفاً في 24 مباراة، مشيراً إلى أن علي مبخوت ينافس لاعب ملبورن سيتي، حيث سجل مبخوت «30 عاماً»، 25 هدفاً في 26 مباراة ليقود فريقه الجزيرة إلى لقب دوري الخليج العربي.

وأورد التقرير أن مبخوت في آخر 10 مباريات مع النادي والمنتخب، نجح في تسجيل 14 هدفاً، من بينها 3 مرات «هاتريك»، اثنان منها مع المنتخب أمام الهند والأردن في مباراتين وديتين.

وتضم ترشيحات الاتحاد الآسيوي مع النجم علي مبخوت، كلاً من الكوري الجنوبي لي كي جي، والسعودي سالم الدوسري، والسوري عمر السومة، والياباني جونيا أيتو، والأسترالي جيمي ماكلارين، والأوزبكي إيلدور شامرادوف، والإيراني مهدي تاريمي.

تجدر الإشارة إلى أن مبخوت هو الهداف التاريخي للمنتخب الوطني خليجياً، وهداف آسيا في بطولة أستراليا عام 2015، وهداف الجزيرة أيضاً، وصاحب أعلى رصيد من الأهداف للاعبين المواطنين والأجانب في موسم واحد بدوري المحترفين «33 هدفاً» في موسم 2016 - 2017، وأن الأرقام القياسية التي حققها مبخوت كثيرة، منها دخوله موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية بأسرع هدف في آسيا عام 2015.

ويعد عام 2017 محطة لا تنسى في تاريخ مبخوت، عندما شارك مع الجزيرة في كأس العالم للأندية، وسجل هدف الفوز في المباراة أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل دوري أبطال آسيا، ليضرب «فخر أبوظبي» موعداً في نصف النهائي مع ريال مدريد الإسباني، وليتواجه مبخوت الذي يحمل رقم 7 مع نجم آخر يحمل ذات الرقم، وهو البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكان الجزيرة في الطريق لبلوغ النهائي، بعدما تقدم من خلال هدف رومارينهو، قبل أن ينتفض ريال مدريد في آخر نصف ساعة ويسجل هدفين بوساطة رونالدو وجاريث بيل.

وعلى الصعيد الدولي، يعتبر عام 2015 هو العام الذي حفر فيه مبخوت اسمه في السجلات التاريخية لبطولة كأس آسيا، بعدما سجل هدفين في الشوط الثاني ليفوز منتخب الإمارات 4 - 1 في مباراته الأولى أمام المنتخب القطري، ثم في المباراة الثانية سجل هدفاً بعد مرور 14 ثانية فقط، لتفوز الإمارات على البحرين 2 - 1، وكان ذلك أسرع هدف في تاريخ كأس آسيا، وفي ربع النهائي، وبعد مرور 7 دقائق، استلم مبخوت تمريرة طويلة من عمر عبد الرحمن، وسدد «على الطاير» من زاوية ضيقة، ليحرز هدف التقدم للإمارات، ويتأهل منتخبنا إلى نصف النهائي بفارق ركلات الترجيح على حساب اليابان البطل السابق، ثم سجل مبخوت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام العراق ليصبح هداف البطولة برصيد 5 أهداف. وفي 2019 أنهى مبخوت العام كأفضل هداف في العالم مع منتخبنا على الصعيد الدولي، وسجل 16 هدفاً في 13 مباراة، متفوقاً على لاعبين من أمثال رونالدو وليونيل ميسي، والآن يتطلع مبخوت لتحطيم رقم قياسي جديد، كي يصبح الهداف التاريخي في الدوري الإماراتي.







