55 مليون ريال للنصر من «الذهبيين»

الرياض (د ب أ)

كشفت تقارير صحفية عن قيمة الدعم المالي الذي قدمه الأعضاء الذهبيون بنادي النصر السعودي خلال اجتماعهم مساء السبت، في مقر ملعب النادي «مرسول بارك»، بعد الدعوة التي وجهها مجلس الإدارة برئاسة مسلي آل معمر.

وغاب عن الاجتماع الشرفي كل من سعود آل سويلم رئيس النادي السابق، والعضو الذهبي عبد العزيز بغلف.

وأوضحت صحيفة «الشرق الأوسط» أن اجتماع الأعضاء الذهبيين لنادي النصر حظي بدعم مالي قارب 55 مليون ريال.

فيما ذكرت صحيفة «الجزيرة» أن الأمير خالد بن فهد ضخ 17 مليون ريال خلال الأيام الماضية، عبارة عن استحقاقات قائمة لبعض اللاعبين، إلى جانب تأمين نحو 20 مليون ريال للفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمير وليد بن بدر وفهد العجلان وعبداللطيف الشثري قدموا 3 ملايين ريال، بواقع مليون عن كل واحد منهم، و500 ألف ريال من كل من فهد المشيقح ومحمد العمران ومسفر خير الله.

وقرر نادي النصر تعيين فهد المشيقح في منصب الأمين العام لمجلس الأعضاء الذهبيين، ووليد العتيبي مسؤولاً عن علاقات «الذهبيين».

وبحسب مصادر مطلعة، يتبقى نحو 20 مليوناً أخرى لسداد جميع مديونيات النادي، إذ إن النادي بحاجة لنحو 70 مليون ريال لإنهاء أزمة الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وتم حرمان النصر من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بسبب وجود مستحقات مالية كبيرة متأخرة على النادي.