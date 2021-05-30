إيزيكيل يغادر الجزيرة

مصطفى الديب (أبوظبي)

خرج النيجيري إيمواه إيزيكيل من حسابات الجزيرة، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم المنصرم، الذي توج فيه «فخر أبوظبي»، بلقب دوري الخليج العربي، وكان النادي قد تعاقد مع إيزيكيل في صفقة انتقال حرة لمدة موسم.

وشارك اللاعب في 17 مباراة خلال الموسم، وسجل 4 أهداف، أهمها وأشهرها هدف التعادل أمام بني ياس في الوقت بدل من الضائع، من مباراة الفريقين في الدور الثاني والتي أسهمت بدرجة كبيرة في تتويج الجزيرة باللقب، خاصة أن فوز «السماوي» وقتها يعني اعتلاءه القمة بفارق نقطتين عن «فخر أبوظبي».

وعلى صعيد أجانب الفريق، يتواجد سيريرو وميلوس اللذان تم التجديد لهما مع الفريق، فيما عاد الهولندي براندلي كواس إلى النصر، بعد انتهاء إعارته، ورحل إيزيكيل بعد نهاية عقده، ليكون الجزيرة أمام مهمة البحث عن لاعبين أجنبيين جديدين، يدافعان عن شعار الفريق في الموسم المقبل، خاصة أن «فخر أبوظبي» يشارك في دوري أبطال آسيا.