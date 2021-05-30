سر بكاء الحكم «المثير للجدل» في نهائي «الأبطال»



رضا سليم (دبي)

أعلن الحكم الدولي الإسباني ماتيو لاهوز اعتزاله التحكيم رسمياً، عقب انتهاء لقاء تشيلسي ومانشستر سيتي، في نهائي دوري أبطال أوروبا، وتحولت الأنظار إلى الحكم المثير للجدل في قراراته، بعدما انهمر في البكاء عقب صافرة النهاية ليودع الملاعب بالدموع.

وانهمرت دموع الحكم الدولي الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز، بعد إطلاقه صافرة نهاية نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي انتهى بتتويج تشيلسي بطلًا للمرة الثانية في تاريخه على حساب مانشستر سيتي.

وشارك الحكم «44 عاماً» حكماً رابعاً في نهائي 2019 بين ليفربول وتوتنهام، وأدار ماتيو لاهوز 6 مباريات في دوري الأبطال هذا الموسم، بينها ذهاب دور الثمانية بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.

وأصبح لاهوز رابع حكم إسباني يدير نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد خوسيه ماريا أورتيز دي مينديبيل «1969» ومانويل دياز فيجا «1996» ومانويل إنريكي جونزاليس «2005».

وشهد النهائي حالتين مثيرتين الأولى في الشوط الأول، بعد تسديدة الإنجليزي رحيم سترلينج داخل منطقة تشيلسي لتصطدم الكرة بجسد البرازيلي تياجو سيلفا، لكن الحكم لم يحتسب شيئاً، وفي الشوط الثاني اصطدمت تسديدة سترلينج في ذراع ريس جيمس، وأشار الحكم إلى عدم وجود تعمد.

واكتفى لاهوز بإشهار البطاقة الصفراء في وجه أنطونيو روديجير مدافع تشيلسي، بعد التدخل العنيف مع دي بروين لاعب السيتي، والذي أدى إلى خروجه من المباراة.

وفي عام 2018 أشهر لاهوز البطاقة الحمراء في وجه جوارديولا في مباراة ربع نهائي البطولة أمام ليفربول، التي انتهت بخسارة مانشستر سيتي، بعدما اعترض «بيب» على عدم احتساب هدف لفريقه.

ويعد لاهوز من أكثر الحكام إثارة للجدل في الكثير من القرارات المؤثرة، أشهرها واقعة الجولة الأخيرة للدوري الإسباني 2013-2014، بعدما ألغى هدف ميسي لاعب برشلونة في مرمى أتلتيكو مدريد، وانتهت بالتعادل 1-1، وفاز أتلتيكو باللقب العاشر، فيما كان برشلونة يحتاج إلى الفوز لحسم اللقب لمصلحته.

لاهوز اكتشف الخطأ بعد المباراة، وهو ما دفعه للتوجه إلى غرفة ملابس برشلونة لتقديم الاعتذار، خاصة أن إلغاء الهدف تسبب في ضياع اللقب من «الكتالوني».