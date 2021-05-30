صراع الميداليات يشعل الأمتار الأخيرة في «آسيوية الملاكمة»

دبي (الاتحاد)

تدخل النسخة الثالثة عشرة من بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي - دبي 2021 محطتها الأخيرة بالصراع على الميداليات، بعدما وصلت إلى النهائيات التي يسدل عنها الستار مساء الغد، في ضيافة الإمارات لأول مرة، وينظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة، بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي، وتقام منافساتها في فندق لو ميريديان المطار بدبي.

وتبدأ منافسات الدور النهائي للرجال بإقام 10 نزالات في مختلف الأوزان، ويلتقي الأوزبكي ميرزاخميدوف نودريجون مع الكازاخستاني دانيال سابيت في فئة وزن الذبابة الخفيف (46 - 49 كيلوجراماً)، كما يلتقي الأوزبكي زويروف شاخوبيدن مع الهندي أميت في وزن الذبابة (52 كيلوجراماً)، ويلتقي الأوزبكي ميرازيزبيك ميرزاهاليلوف مع المنغولي خارخو إنخامار في وزن البانتام (56 كيلوجراماً).

ويلتقي المنغولي إردنيبات تسيندباتار مع الإيراني دانيال شاهباخش في الوزن الخفيف (60 كيلوجراماً)، كما يلتقي الهندي شيفا ثابا مع المنغولي باتارشوخ شينزوريج في وزن الخفيف الوسط (64 كيلوجراماً).

وفي وزن (69 كيلوجراماً) يلتقي الأوزبكي باتوروف بوبو عثمان مع الكازاخستاني أبلاخان زوسوبوف، وفي وزن الوسط (75 كيلوجراماً) يلتقي الأوزبكي جافاروف سيد جامشيد مع الكازاخستاني أبيلخان أمانخول، وفي وزن الثقيل الخفيف (81 كيلوجراماً) يلتقي الأوزبكي روزميتوف ديلشودبيك مع الإيراني ميسم جيشلاغي، وفي وزن الثقيل (91 كيلوجراماً) يلتقي الكازاخستاني راسيلي ليفيت مع الهندي سانجيت.

وفي وزن فوق الثقيل (أكثر من 91 كيلوجراماً) يلتقي الأوزبكي جالولوف باخودير مع الكازاخستاني كامشيبيك كونكابايف. وأقيم مساء أمس الأول نهائي فئة السيدات، الذي شهد 10 نزالات من أقوى المنافسات وشاركت فيه نخبة من الملاكمات المصنفات على مستوى العالم، ومن أبرزهن الكازاخستانية دينا زولامان المصنفة الأولى على مستوى العالم في وزن (51 - 54 كيلوجراماً) والهندية إم سي ميري كوم المصنفة الأولى على العالم في وزن الذبابة (48 - 51 كيلوجراماً)، الكازاخستانية ألوا بالكيبيكوفا المصنفة ثانية على مستوى العالم في وزن الذبابة الخفيف (45 -48 كيلوجراماً).