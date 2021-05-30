حوراء العجمي تبدأ الاستعداد لمونديال الكاراتيه

الشارقة (الاتحاد)

بدأت حوراء العجمي لاعبة الكاراتيه بنادي الشارقة الرياضي للمرأة، تكثيف تدريباتها استعداداً للمرحلة الدولية المقبلة من مشوارها هذا الموسم، بعد انتهاء المنافسات المحلية مؤخراً وختام بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي جرت في خورفكان.

واستدعى اتحاد اللعبة اللاعبة حوراء للانضمام لصفوف المنتخب من أجل المشاركة في عدد من البطولات الدولية الكبرى، منها مشاركات مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة. عبرت حوراء العجمي عن تفاؤلها بالفترة المقبلة لوجود عدد من البطولات الخارجية التي يمكن المشاركة بها، وأن هدفنا الأكبر سيكون في دبي التي تستضيف بطولة العالم خلال نوفمبر المقبل.

وقالت حوراء: «شاركت مؤخراً في بطولة البرتغال وهي فرصة لمزيد من الاحتكاك، وهناك بطولات أخرى على مدار الموسم يضعنا اتحاد اللعبة على روزنامة المشاركة بها، وأنه لا يوجد مستحيل لدينا من أجل التواجد في الأولمبياد القادمة». وأضافت:«أمتلك في الوقت الراهن خبرات كثيرة من خلال التواجد في بطولات محلية وخارجية مختلفة، حيث لعبت لناديي النصر وشباب الأهلي قبل الانتقال إلى الشارقة الرياضي للمرأة، وأجد الدعم الكبير لتطوير المستوى، وبالتالي أدعو لاعباتنا الصغار إلى مزيد من الاهتمام باللعبة وتطوير أنفسهن».

من جانبها، أكدت هند الحوسني ممثل نادي الشارقة الرياضي للمرأة، رئيس شعبة اكتشاف ورعاية الموهوبين بأن حوراء من الكفاءات التي يمكن البناء عليها لمستقبل جيد، ولدينا خطط استراتيجية متنوعة ليس لحوراء فقط، بل لجميع اللاعبات بالنادي من أجل تطوير المستوى والترتيب.