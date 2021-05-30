الزعابي يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد ألعاب القوى

مراد المصري (دبي)

أعلن محمد بن حميدان الزعابي ترشحه لمنصب رئيس اتحاد ألقاب القوى، وذلك مع فتح باب الترشيح لانتخابات الدورة المقبلة اليوم، مع تطلعه لتكريس لخبراته وجهوده في سبيل إعادة «أم الألعاب» للطريق الصحيح بعد سلسلة الأزمات التي مرت بها.

وتقدم الزعابي الذي يشغل حالياً منصب رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى، بأوراق ترشحه ممثلاً عن نادي الجزيرة الحمراء، وفي حديثه لـ «الاتحاد»، قال: سيقوم عملنا وفق ثلاثة محاور رئيسية أهمها استعادة الثقة بألعاب القوى مرة أخرى في ضوء ما مرت به، والشفافية في العمل، وذلك من خلال التعاون مع الأندية بوصفهم الشركاء الأساسيين، والذين يجب أن يبقوا على إطلاع على كافة تفاصيل العمل في الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وكشف الزعابي عن خطة عمله وتطلعاته المستقبلية، وقال: يجب أن نسعى لوضع خطة عمل تستمر لدورتين أولمبيتين على الأقل، تكون أساسها المسابقات المحلية والإقليمية والدولية، والعمل على استقطاب مدير فني للإشراف على المنتخبات الوطنية، والسعي لجذب وتشجيع الأندية على الاستثمار في الطاقات الشابة لرفع مستوى اللعبة، والعمل على اختيار أفضل اللاعبين وصقل مستوياتهم.

وأشار الزعابي، أنه ستكون هناك سلسلة من الزيارات للأندية خلال الفترة المقبلة، لعرض وجمع الأفكار وبلورتها للوصول إلى ورقة عمل وبرنامج واضح المعالم للسير عليه، واختيار الأشخاص من ذوي الطاقات والخبرة لتمثيل اللجان التي ستنبثق عن الاتحاد وفق المنصوص عليه بالنظام الأساسي، وختم: بالمختصر يجب أن نعيد ألعاب القوى إلى مكانها الصحيح، ومستوياتها التي تستحقها.