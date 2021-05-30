«الأبيض الأولمبي» يجدد التفوق على البحرين ودياً

دبي (الاتحاد)

جدد المنتخب الأولمبي لكرة القدم، فوزه على شقيقه البحريني بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية الثانية التي جرت على استاد مدينة خليفة الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة، في ختام المعسكر الخارجي الذي يأتي ضمن برنامج الإعداد المبكر للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أكتوبر المقبل، سجل هدفي «الأبيض» عبدالله سلطان في الدقيقة 10، وخلفان النوبي في الدقيقة 41.

وكان منتخبنا حقق الفوز 3-2 في الودية الأولى، وسجل «الثلاثية» عبدالله إدريس «هدفين» وعبدالله أنور.

وضمت قائمة منتخبنا في معسكر البحرين 24 لاعباً هم: عيسى أحمد «اتحاد كلباء» أحمد فوزي، عبدالله إدريس «الجزيرة» راشد سالم، سعيد سليمان، عمر سعيد «حتا»، عمر أحمد «خورفكان»، سعيد عبيد «الشارقة»، أحمد عبدالله، عيد خميس «شباب الأهلي»، أحمد محمود «الظفرة»، محمد عباس، ناصر علي، خالد محمد «العين»، حمد عبدالله «الفجيرة»، حسين مهدي «النصر»، عبدالله أنور، منصور إبراهيم، نهيان عادل «الوحدة»، سهيل عبدالله، غانم أحمد غانم، فارس خليل ، يوسف علي «الوصل»، عبدالله سلطان «بني ياس».

من جهته، أكد عدنان الطلياني عضو لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باتحاد الكرة، مشرف المنتخب الأولمبي، أن الجهاز الفني الإسباني الجديد للمنتخب، خرج بفوائد عدة من معسكر البحرين الذي استمر لمدة أسبوع كامل، حيث تم التعرف بشكل أكبر على إمكانيات اللاعبين خلال الحصص التدريبية والمباراتين الوديتين.

وقال الطلياني: إن الجهاز الفني حرص على منح الفرصة أمام جميع اللاعبين الذين أظهروا مستوى فنياً عالياً جداً خلال المباراتين، واستطاعوا تحقيق الفوز فيهما، مشيراً أن المنتخب يضم في صفوفه عناصر مميزة للغاية على مستوى الخطوط الثلاثة.