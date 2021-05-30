«الحارس العاطل» يتحول إلى «أسطورة الأبطال»!

معتز الشامي (دبي)

حقق تشيلسي لقب دوري الأبطال، بالفوز على مانشستر سيتي بهدف، ليضيف النجمة الأوروبية الثانية في تاريخه، وجاء التتويج بقيادة الألماني توماس توخل الذي تولى المسؤولية في يناير الماضي خلفاً لفرانك لامبارد.

ولم يتخيل إدوارد ميندي حارس «البلوز»، أنه سيتحول من عاطل يحصل على إعانة بطالة في فرنسا عام 2014، إلى أسطورة يقود «البلوز» إلى لقب دوري أبطال أوروبا، بعد توهجه مع الفريق منذ وصوله في الصيف الماضي، بصفقة بلغت 28 مليون يورو.

رحلة ميندي مليئة بالصعاب، خاصة خلال الفترة الأولى من مسيرته، بالإضافة إلى المعاناة لأشهر بسبب البطالة في 2014، عندما ترك فريق تشيربورج الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، بعد 3 سنوات قضاها هناك هي عمر رحلته الاحترافية، وشارك خلالها في 26 مباراة.

فيما عاد الأمل يطرق باب ميندي في 2015 ، لينضم إلى مرسيليا الفرنسي، ولكنه قرر الرحيل في 2016 إلى ريمس، واستمر معه حتى 2019، ولعب 86 مباراة، وكان ضمن تشكيلة الفريق التي صعدت عام 2018 بدوري الدرجة الأولى الفرنسي.

واتنقل ميندي عام 2019 إلى رين الفرنسي، مقابل 4 ملايين يورو، وساعده على إنهاء الموسم في المركز الثالث، والتأهل إلى دوري الأبطال للمرة الأولى، وقتها كان يراقبه الأسطورة بيتر تشيك، الذي طالب إدارة «البلوز» بضمه، وبالفعل انتقل إلى الفريق اللندني مقابل 28 مليون دولار.

المصادفة جعلت ميندي يتشابه في مسيرته مع أستاذه بيتر تشيك، الذي يعتبره ميندي مثله الأعلى، حيث تمكن من تحقيق أرقام تشيك مع تشيلسي، عندما أصبح أول حارس، يحافظ على نظافة شباك «البلوز» في أول ثلاث مباريات له بـ «البريميرليج»، منذ بيتر تشيك في عام 2004.

ميندي أصبح أول حارس في التاريخ يحافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات، من أصل 12 مواجهة خاضها فريقه في دوري أبطال أوربا خلال موسم واحد، بينما اهتزت شباكه 4 مرات فقط، كما أصبح أول حارس أفريقي يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا بنظامها الحديث.