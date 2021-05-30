«الرابحون» و«الخاسرون» من إلغاء الدوري العُماني!

فيصل النقبي (الاتحاد)

قرار إلغاء الدوري العُماني لكرة القدم، ألقى بضلاله على الاجتماع المهم الذي الاتحاد مع الجمعية العمومية، ورغم أن أهم القرارات يتمثل في التمديد لعمل مجلس الإدارة إلى أغسطس المقبل بسبب الظروف الراهنة، ومشاركة المنتخب الأول مهمة في التصفيات المشتركة لنهائيات مونديال 2022، وكأس آسيا 2023، إلا أن الأندية خاصة ظفار ما زالت ترفض فكرة الإلغاء، رغم مرور شهرين على القرار بصفته المتصدر للبطولة برصيد 26 نقطة،

ويستند ظفار إلى الخسائر المادية التي تكبدها خلال الموسم.

ولم يقتصر الإلغاء على خسائر الأندية فقط، فقد تأثر «الأحمر» كثيراً من إلغاء الدوري، بسبب عدم وجود مشاركات قوية للأندية، إلا إن الاتحاد يرى أن الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وعُمان تحديداً عجلت بالقرار.

وأشار حسين سالم بن حفيظ رئيس نادي الاتحاد إلى أن الاجتماع شهد العديد من المناقشات المهمة، وقال أهم القرارات أيضاً التي أقرها اجتماع الجمعية العمومية التعديل والإضافة على بعض مواد النظام الأساسي للاتحاد، كما تطرقت «العمومية» إلى بعض الأمور المتعلقة بالمسابقات وحقوق الرعاية لها.

من جانبه، أكد الناقد الرياضي العُماني طلال خلفان اللاعب الدولي أن القرار الأفضل في استكمال المسابقات وليس إلغاءها، من أجل الإعداد الجيد لـ «الأحمر» وكافة المنتخبات الوطنية المشاركة في التصفيات حالياً، وحتى لا تتكبد الأندية الكثير من الخسائر.

يذكر أن الدوري العُماني تجمد بعد 10 جولات فقط، واحتل ظفار القمة بفارق أربع نقاط عن السيب «الوصيف»، وجاء المصنعة في المركز الثالث «20 نقطة»، ويشارك في البطولة 14 فريقاً، واستفاد من الإلغاء صحم ومسقط أصحاب المركزين الثالث عشر والرابع عشر، ولن يهبط أي منهما إلى الدرجة الثانية.