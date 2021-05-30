«الإمبراطور» يحسم الصفقات بـ «السرعة القصوى»

مراد المصري (دبي)

طبق الوصل التخطيط المبكر على أرض الواقع، خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي، بعدما أنجز خلال فترة قياسية لا تتعدى أسبوعين، منذ نهاية الموسم الماضي، اختيار أجانبه الأربعة الجدد، وهو ما يترجم الجهود داخل أروقة الإدارة التي انطلقت للتحضير للموسم الجديد منذ 100 يوم في مارس الماضي، تم خلالها وضع التصور ودراسة الخيارات الفنية مبكراً.

وحرص «الإمبراطور» على منح جميع لاعبيه الفرصة الكاملة، خلال الموسم الماضي، قبل أن تبدأ الصورة في الوضوح في مارس الماضي، من خلال التقييم الفني بصورة يخدم مصلحة الفريق في المقام الأول، من دون التفات إلى الأسماء بقدر العطاء، وبالتالي تغيير جميع الأجانب الأربعة، من خلال التوجه إلى المدرسة اللاتينية واختيار الأسماء القادمة بالتنسيق مع المدرب أودير هيلمان، حيث تم إنجاز الصفقات بصورة كاملة أو انتظار وضع بعض اللمسات النهائية، لوجود الرباعي، الأوروجوياني ميشيل أراخو، والبرازيلي راميرو، والبرازيلي أدريلسون والبرازيلي ويليام بوتكير، وذلك مع السعي لتقوية النقاط الفنية التي يحتاج لها الفريق، من دون مبالغة في سقف التوقعات، حيث ما زال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به خلال الصيف.

وإلى جانب أبرز ميزات إنهاء ملف الأجانب مبكراً، هو انطلاق تحضيرات الموسم بمشاركتهم جميعاً، للاندماج مع الفريق، خلال أكبر وقت متاح، فإن هناك ميزة مهمة، وهي إبرام العقود مع اللاعبين على سبيل الإعارة، ما يجعل الصفقات مربحة مادية من ناحية.

ومن ناحية أخرى، فإن إدارة «الإمبراطور» نجحت في جميع العقود في تحديد مبلغ الشراء منذ الآن، في حال أرادت تفعيله في نهاية الموسم، والأهم امتلاكها الأولوية لتفعيل هذا الخيار وفق المبلغ المتفق عليه، بما يقطع الطريق على الأندية الأخرى الراغبة في ضم هؤلاء اللاعبين، في حال تألقهم خلال الموسم المقبل، وإتاحة الفرصة للوصل للتعاقد مع من يراه مناسباً بصورة دائمة.

يضاف إلى ذلك أن الوصل من إشاعات سوق الانتقالات التي تربط الأندية على مدار الصيف بأكمله، من خلال إغلاق الباب أمام الراغبين في رفع أسعار موكليهم اللاعبين.

على صعيد آخر، نفت مصادر داخل النادي، وجود أي عروض مقدمة حالياً لنجم الفريق فابيو ليما، والذي تطارده الإشاعات مع فتح كل باب انتقالات، فيما لم يتم الاتفاق مع لاعبين مواطنين تم تداول أسمائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق محاولات تعزيز الصفوف بأفضل الخيارات المتاحة.