بارنز: فرصة ليفربول «شبه معدومة» لشراء كين

أنور إبراهيم (القاهرة)

شدد الإنجليزي المخضرم جون بارنز«57 عاماً» أحد أساطير ليفربول من 1987 إلى 1997 أن ناديه السابق ليس بحاجة للبحث عن مهاجم جديد خلال «الميركاتو الصيفي» المقبل، رافضاً فكرة الدخول في منافسة على شراء النجم الكبير هاري كين لاعب توتنهام، والذي أعلن عن رغبته في الرحيل عن «السبيرز» هذا الصيف.

وقال بارنز في تصريحات لموقع جول العالمي بنسخته الفرنسية: إن المدرب الألماني يورجن كلوب أمامه خيارات هجومية متعددة، ولديه محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو، بالإضافة إلى ديوجو جوتا وديفوك أوريجي، ومن خلفهما شامبرلان وشاكيري.

وكان بارنز يرد على بعض المسؤولين في «قلعة الأنفيلد»، الذين تحدثوا عن أن الوقت مناسب الآن لإنعاش هجوم «الريدز»، بلاعبين جدد خلال «الميركاتو الصيفي».

وأضاف بارنز الذي لعب لليفربول 314 مباراة سجل خلالها 84 هدفاً، أن فرصة كلوب لشراء هاري كين «شبه معدومة»، وأن هذا الأخير ليس هو الشخص الذي يحتاجه ليفربول، وخاصة أنه يكلف خزائن الأندية التي تسعى للحصول على خدماته، أكثر من مائة مليون يورو، وهو مبلغ كبير، يمكن استخدامه في شراء صفقات أخرى في الوسط، في ظل رحيل الهولندي فينالدوم الذي ينتهي عقده هذا الصيف.

واختتم بارنز تصريحاته بقوله: إن الهجوم في ليفربول به حلول كثيرة، إذاً هو ليس بحاجة لأي تعاقدات جديدة في هذا الخط.