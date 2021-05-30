لوف يرفض تدريب الريال وبرشلونة!

أنور إبراهيم (القاهرة)

اقتربت مغامرة يواكيم لوف «61 عاماً» من نهايتها، حيث من المقرر أن يترك منتخب ألمانيا فور انتهاء بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو2020».

وتساءل الكثيرون عن مستقبل لوف بعد الرحيل عن «المانشافت»، فكانت إجابته واضحة وصريحة، ونفى نفياً قاطعاً إمكانية تدريبه لفريق من العيار الثقيل خلال الأشهر القادمة، مشيراً إلى أنه يحتاج لفترة راحة مثل «استراحة محارب» بعد 15 عاماً من وجوده على رأس القيادة الفنية لمنتخب ألمانيا، وتحديداً من 2006.

وعما إذا كان أي من ريال مدريد أو برشلونة اتصل به، لتولي تدريبه في الموسم المقبل، قال لوف: لم يتصل أحد، وسبق أن قلت منذ بضعة أشهر إنني أحتاج لفترة راحة، ولم أغير رأيي حتى هذه اللحظة.

وبسؤاله عما إذا كان مهتماً أصلاً بتدريب «الريال» أو«البارسا»، قال: لا يمكنني أن أستأنف التدريب في أحد الأندية بمثل هذه السرعة.

ويبحث ريال مدريد عن مدير فني بعد استقالة الفرنسي زين الدين زيدان، كما هناك احتمال أن يقوم برشلونة بتغيير مدربه الهولندي رونالد كومان، وإن كان موقف هذا الأخير ما زال غامضاً.

ويأمل لوف أن يمحو صدمة الخروج من الدور الأول لمونديال روسيا 2018، وما أعقبه من تدهور في مستوى الفريق ونتائجه في البطولات التالية للمونديال، وتضم مجموعة ألمانيا في «يورو 2020»، كلاً من فرنسا والبرتغال والمجر، وسيواجه «المانشافت» منافسه «الديوك» يوم 15 يونيو المقبل، بينما سيواجه حامل اللقب البرتغال يوم 19يونيو.

وتتخلل فترة إعداد «المانشافت» لـ «اليورو»، مباراتان وديتان، الأولى أمام الدانمارك 2 يونيو، والثانية ضد ليتوانيا يوم 7 من الشهر نفسه.