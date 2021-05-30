أجويرو يشترط «الجوار» على «البارسا»

أنور إبراهيم (القاهرة)

أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو أن كل ما تردد عن توقيع الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي مع برشلونة الإسباني، ليس له أساس من الصحة، وأن العقد يتوقف على شرط وحيد لكي يتم تفعيله.

وتردد اسم أجويرو كثيراً خلال الأسابيع الماضية، بأنه صفقة قادمة للنادي «الكتالوني»، بل وصل الأمر إلى حد القول إن «الكون» سيجري الكشف الطبي في برشلونة يوم الاثنين المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أجويرو لن يتخذ قراره النهائي، إلا بعد أن يطمئن إلى أن مواطنه وصديقه ليونيل ميسي باقٍ مع «البارسا»، لأن رحيله يعني فشل الصفقة.

وقالت إن هدف أجويرو الأول من وراء اللعب لبرشلونة، هو أن يلعب إلى جوار «البرغوث»، بل هذا هو حلمه الكبير، لأنه يثق في أنهما معاً سيقدمان شيئاً جميلاً على أرض الملعب، وأنه لا يساوره أدنى شك في أنه سيتأقلم سريعاً مع أسلوب لعب ميسي، مثلما كان قادراً على ذلك وهما زميلان في منتخب «التانجو».

وفي سياق متصل، قال خوان لابورتا رئيس برشلونة: إن المفاوضات مع والد ميسي - وهو وكيله في الوقت نفسه - بخصوص التوقيع على عقد جديد، تسير سيراً حسناً، وإن كان لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.