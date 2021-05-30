«اللعنة 54» تتغلب على «سحر» السيتي!

عمرو عبيد (القاهرة)

قدم مانشستر سيتي موسماً استثنائياً بعد بداية صعبة، لكنه تمكن من حصد لقبي «البريميرليج» وكأس الرابطة الإنجليزية، وبلغ نهائي «الشامبيونزليج» للمرة الأولى في تاريخه، إلا أن أداءه «الساحر» لم ينجح في التغلب على «لعنة» ملاعب البرتغال، التي لم تشهد تتويج بطل جديد لدوري الأبطال منذ 54 عاماً.

سيلتيك الأسكتلندي حصد بطولته الوحيدة التاريخية في ظهوره الأول بنهائي دوري الأبطال، على ملعب «ناسيونال» في مدينة لشبونة البرتغالية، بعد تغلبه على إنتر ميلان 2-1 في نسخة 1966-1967، رغم حصد «الأفاعي» لقبين في آخر 3 مواسم، مقابل حداثة عهد «السيلتيكس» بالمباريات النهائية الأوروبية آنذاك.

ومنذ ذلك التاريخ، قبل ما يزيد على نصف القرن، لم تسمح ملاعب البرتغال لأي بطل جديد بمعانقة الكأس «ذات الأذنين»، في ثلاث مرات تالية، ولهذا لم يكن غريباً أن يخسر مانشستر سيتي النهائي الأخير أمام تشيلسي، رغم إقامة المباراة على ملعب «التنين» في بورتو لأول مرة، وكان «ملعب النور» في العاصمة لشبونة قد استضاف نهائيين، ابتسما لبطلين سابقين كما هي العادة، حيث خسر أتلتيكو أمام ريال مدريد في نسخة 2013-2014 بنتيجة 1-4، ولم يتمكن باريس سان جيرمان «الوافد الجديد»، من التغلب على بايرن ميونيخ في بطولة العام الماضي، ليخسر النهائي بهدف.

«الشامبيونزليج» يبدو أنه سينتظر 3 سنوات أخرى للتعرّف على بطل جديد، لأن استضافة ملعب ويمبلي في لندن نهائي نسخة 2023-2024، قد تهدي الكأس لصاحب الحظ السعيد، بعدما حدث ذلك 4 مرات خلال استضافته 7 مباريات نهائية سابقة، ولم يشهد أي ملعب أوروبي آخر تتويج وجه جديد باللقب القاري أكثر من ويمبلي، حيث جاءت البداية مع ميلان عام 1963 على حساب بطل آخر نسختين وقتها، بنفيكا، الذي سقط مرة أخرى أمام مانشستر يونايتد في 1968 بالملعب ذاته، وبعدهما أياكس عام 1971، وأخيراً برشلونة في موسم 1991-1992.

الملعب الأولمبي في ميونيخ أهدى 3 فرق بطولات تاريخية، بدأها بالتتويج الأول لفريق نوتنجهام فورست في موسم 1978-1979، ثم منح لقبين نادرين لكل من مارسيليا في 1993 وبوروسيا دورتموند عام 1997، لم يتكررا بعدها مطلقاً للفريقين حتى الآن، كما وقّع ملعب هيسل البلجيكي على تتويج فريقين جديدين بلقب دوري الأبطال، مثلما حدث داخل إرنست هابل ستاديون في النمسا، لكن ملعب وانكدورف القديم في سويسرا يحمل ذكرى خالدة، بعدما أهدى بنفيكا لقبه الأول عام 1961، ليكسر احتكار «الريال» بعد 5 بطولات متتالية، بدأها في النسخة الأولى التاريخية بملعب الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.