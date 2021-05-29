تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا

بورتو (أ ف ب)

تُوج تشيلسي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعدما حسم النهائي الإنجليزي «الخالص»، بفوزه على مانشستر سيتي 1-صفر على ملعب «دراجاو» في بورتو.

ويدين تشيلسي باللقب الثاني، بعد الذي أحرزه في عام 2012، للألماني كاي هافيرتز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42.

وكان من المفترض أن تقام المباراة النهائية في إسطنبول لكنها نُقلت إلى بورتو، بسبب حظر السفر بين إنجلترا وتركيا، في إطار قيود فيروس كورونا.

وخلافاً لنهائي العام الماضي الذي أقيم في فقاعة لشبونة خلف أبواب موصدة، أقيم نهائي «السبت» أمام الجماهير التي حدد عددها بـ16500 شخص.