«دليل الحوكمة» يؤجل عمومية اتحاد الطائرة

معتصم عبدالله (دبي)

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة تأجيل موعد الجمعية العمومية غير العادية والتي كانت مقررة اليوم بدبي إلى وقت لاحق، في أعقاب تعميم الهيئة العامة للرياضة بشأن دليل حوكمة الاتحادات الرياضية والمعتمد من رئيس الهيئة.

وكان من المقرر أن يناقش اجتماع الجمعية العمومية غير العادية اعتماد النظام الأساسي، والذي تُبنى على قواعده إجراءات انتخابات الدورة الجديدة لمجلس إدارة الاتحاد 2020- 2024، قبل قرار التأجيل.

وأوضح الدكتور أحمد المطوع الأمين العام لاتحاد الطائرة، أن تأجيل العمومية جاء بهدف توافق النظام الأساسي مع نصوص دليل الحوكمة، وقال: ارتأينا عقد اجتماع لمجلس الإدارة بجانب تنظيم ورشة عمل جديدة للأندية الأعضاء، وتنقيح مسودة النظام الأساسي بما يتواءم ونصوص دليل الحوكمة، قبل تقديمها للهيئة واللجنة الأولمبية، والاعتماد من خلال عمومية غير عادية تعقد في وقت لاحق.

ونظم مجلس إدارة اتحاد الطائرة في وقت سابق ورشة عمل لأندية العمومية لمناقشة النظام الأساسي، بحضور جميع الأندية والوقوف على أبرز الملاحظات لتنقيح مسودة النظام قبل الاعتماد، وهو ما سيتكرر مجدداً بعد إضافة موجهات دليل الحوكمة.

وأصدرت الهيئة العامة للرياضة «دليل حوكمة الاتحادات الرياضية»، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية والذي يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث يشكل أولى خطوات خطة الخمسين لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة تطور القطاع الرياضي بالدولة.

وعممت الهيئة الدليل على مختلف الاتحادات الرياضية لبدء العمل به، حيث تم إمهالها فترة ثلاثة أشهر لتعديل لوائحها بما يتوافق مع دليل الحوكمة، وكل من يمتنع عن ذلك سيتم تجميد عضويته في اللجنة الأولمبية، وإيقاف الدعم الحكومي عنه من قبل الهيئة العامة للرياضة.