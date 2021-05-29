لبنان يواجه كوريا الجنوبية من دون «القائد»

بيروت (أ ف ب)

تتجه «الاثنين» بعثة منتخب لبنان لكرة القدم إلى مدينة جويانج في كوريا الجنوبية من أجل استكمال التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.ويفتقد المنتخب اللبناني إلى قائده حسن معتوق، الذي تعرض للإصابة الخميس الماضي خلال مباراة فريقه الأنصار مع المحرق البحريني ضمن مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، كما يغيب للسبب عينه المهاجم حسن شعيتو «موني».

ووجه المدير الفني جمال طه الدعوة إلى 23 لاعباً لخوض المباريات الثلاث المتبقية له في منافسات المجموعة الثامنة ضد سريلانكا في الخامس من يونيو ثم تركمانستان في التاسع منه ويختتم مبارياته بمواجهة كوريا الجنوبية في 13 من الشهر نفسه.

وتستكمل منافسات هذه المجموعة بنظام التجمع في جويانج بسبب تداعيات فيروس كورونا. واستفاد المنتخب اللبناني من انسحاب كوريا الشمالية من التصفيات على أكمل وجه، إذ تقدم في ترتيب المجموعة إلى المركز الثاني بعد شطب نتائج المنتخب المنسحب، حيث بات رصيده 7 نقاط بالتساوي مع كوريا الجنوبية المتفوقة بفارق الأهداف، فيما تراجعت تركمانستان من الصدارة إلى المركز الثالث بست نقاط وسريلانكا رابعة بلا رصيد.

وأعلن المنتخب الكوري الشمالي انسحابه بسبب تداعيات فيروس كورونا. ونتيجة انسحاب كوريا الشمالية، ارتفعت حظوظ منتخب لبنان في بلوغ الدور الثالث النهائي من تصفيات المونديال وبالتالي ضمان تأهله أيضاً إلى نهائيات كأس آسيا 2023، وتكرار إنجاز تصفيات مونديال 2014 حين بلغ الدور النهائي من تصفيات القارة.

ويتأهل إلى الدور الثالث النهائي من تصفيات مونديال قطر 2022 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحل ثانية في المجموعات الثماني. كما تحصل المنتخبات الوصيفة الأربعة الأفضل على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وفي الدور الثالث النهائي توزع المنتخبات الـ12 على مجموعتين من ستة، على يتأهل المتصدر والوصيف في كل من المجموعتين إلى نهائيات المونديال، فيما يخوض صاحبا المركز الثالث مواجهة فاصلة بينهما يتأهل بموجبها الفائز منهما لخوض ملحق مع منتخب من قارة أخرى.

