برنتفورد.. «حلم 74 عاماً»

لندن (أ ف ب)

صعد نادي برنتفورد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على سوانسي سيتي 2-0 في نهائي ملحق الدرجة الأولى اليوم على ملعب ويمبلي، لينهي انتظاراً دام 74 عاماً.

وأقيمت المباراة أمام 11,689 متفرجاً بعد قرار السلطات بتخفيف قيود الإغلاق المتعلقة بإجراءات فيروس كورونا. وحسم برنتفورد الذي يشرف على تدريبه الدنماركي توماس فرانك تأهله، إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ عام 1947، في الشوط الأوّل بفضل هداف الدوري إيفان توني في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء والدنماركي إيميليانو ماركونديس هانسن (20).

وخاض سوانسي اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 65 بعد طرد لاعبه الاسكتلندي جاي فولتون، ما وجه ضربة قاضية لآمال فريقه بالعودة إلى أجواء المباراة.

وسيصبح برنتفورد الذي حصل على مبلغ 255 مليون دولار كمكافأة، أحد أصغر الأندية التي تشارك في «البريميرليج» بعد عقود أمضاها في الدرجات الدنيا، حيث سيستقبل في عامه الثاني فقط على ملعبه الجديد في شمال لندن أعرق الأندية الانكليزية.

وكان فريق «النحل» (لقب برنتفورد) فشل الموسم الماضي في الصعود إلى الدوري الممتاز بعد خسارته في نهائي الملحق أمام فولهام. وأمضى برنتفورد المملوك من ماثيو بونهام، 59 عاماً من أصل 60 متنقلاً بين الدرجتين الثالثة أو الرابعة، قبل أن يحجز مقعده في الاولى (الثانية فعلياً) في عام 2014. ولحق برنتفورد الى الدوري الممتاز بنوريتش سيتي وواتفورد اللذين صعدا مباشرة باحتلالهما المركزين الأول والثاني بعد انتهاء الموسم المنتظم، فيما تواجه برنتفورد مع بورنموث في نصف نهائي الملحق (فاز 3-2 بمجمل مباراتي الذهاب والإياب)، وسوانسي سيتي مع بارنسلي (2-1 بمجموع المباراتين).