قيود كورونا تؤرق «المانشافت»!

سيفيلد (د ب أ)

يعول يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني على إيجاد «أفضل حل ممكن» فيما يتعلق بالقواعد المشددة التي تطبقها ألمانيا على القادمين من بريطانيا بسبب جائحة كورونا.

هذه المشكلة قد تلقي بظلالها على استعدادات ألمانيا ليورو 2020، كما قد تؤثر على البطولة ذاتها، نظراً لأن فعاليات دور الثمانية التي تستضيفها ميونيخ تضم فريقاً يخوض مواجهته في دور الستة عشر في لندن.

وقررت ألمانيا في وقت سابق تصنيف بريطانيا باعتبارها منطقة خطرة بسبب السلالات المتحورة لفيروس كورونا.

وفرضت ألمانيا قيوداً على القادمين من بريطانيا حيث يسمح فقط للمواطنين الألمان والمقيمين بدخول ألمانيا لدى قدومهم من بريطانيا، مع خضوعهم للعزل الطبي لمدة 14 يوماً دون أي إمكانية لتقليص هذه المدة، حيث تطبق اللائحة حال وجود الشخص في بريطانيا في آخر عشرة أيام.

وتطبق اللوائح نفسها في النمسا، لكن برند لينو حارس أرسنال وروبن كوخ لاعب ليدز يونايتد حصلا على إعفاء للانضمام لمعسكر المنتخب الألماني في النمسا لدى قدومهما من بريطانيا... ولدى عودة اللاعبين إلى ألمانيا قادمين من النمسا ستكون فترة العشرة أيام قد انقضت.

ويعمل أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني "بشكل قوي" على هذه المشكلة، بحسب ما أكده لوف اليوم، مشيراً إلى أنه على تواصل مستمر مع السلطات. هناك طريقة واحدة للالتفاف على القواعد تتمثل في قضاء أقل من 24 ساعة في بريطانيا أو قضاء أقل من 24 ساعة في ألمانيا، هذا قد يعني أن بإمكان فريق أن يدخل أو يخرج من ميونخ في نفس يوم مواجهته بدور الثمانية ليورو 2020.