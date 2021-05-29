نوير ينتظر فليك ويستبعد الاعتزال!

سيفيلد (د ب أ)

يتطلع مانويل نوير قائد المنتخب الألماني للعمل تحت إمرة هانز فليك المدير الفني الجديد للماكينات ولا يفكر مطلقاً في إنهاء مسيرته الدولية.

وفاز نوير بلقبين في الدوري الألماني ولقب في دوري أبطال أوروبا ولقب في كأس ألمانيا تحت قيادة فليك المدرب السابق لبايرن ميونيخ، والذي سينتقل لتدريب المنتخب الألماني خلفا ليواكيم لوف بعد يورو 2020.

وقال نوير (35 عاماً) في مؤتمر صحفي اليوم: بالنسبة لي على المستوى الشخصي دائما ما شعرت بالمتعة والسعادة للعب في المنتخب الوطني، الأمر يجعلني أشعر بالفخر وسعيد بارتداء القميص أيضا في المستقبل إذا أديت بشكل جيد.

وأضاف: ليس لدي أي نية لإنهاء مسيرتي الدولية، الجميع يعرف أنني تربطني علاقة جيدة للغاية مع هانز فليك.

