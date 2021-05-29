رئيس «يويفا» يؤيد «فقاعة الأبطال»

باريس (أ ف ب)

أعرب السلوفيني ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عن تأييده لـ«فاينال 4» (دورة مصغرة لأربع أندية) من مباراة واحدة إقصائية داخل فقاعة بدوري أبطال أوروبا بحلول العام 2024، وذلك في مقابلة مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية نشرت اليوم.

وقال تشيفيرين في المقابلة التي أجريت معه في بورتو: لقد أعجبنا بـ«الفاينال 8» العام الماضي في البرتغال، لكنه يستغرق أسبوعين وهذا كثير جداً.

وكانت مباريات دوري أبطال أوروبا قد استكملت اعتباراً من ربع النهائي العام الماضي في فقاعة في لشبونة، بمباراة إقصائية واحدة، جراء التأجيل الذي طرأ على البطولة بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا.

ولكنه أضاف أنه في الفاينال 4، بعد العام 2024، هناك إيجابيات وسلبيات، فمن ناحية قد يكون حدثاً رائعاً مع أسبوع كامل من كرة القدم تصاحبه أحداث أخرى مثل الحفلات الموسيقية. لكن من جهة أخرى، ستخسر الأندية ميزة اللعب على أرضها، كما أن المباريات ستكون أقل بالنسبة للنقل التلفزيوني.

وتابع: هناك قضايا مالية وتسويقية يجب معالجتها. لكنني شخصياً أود أن أرى ذلك يحدث. لكن سيفيرين اعتبر أن الأمر ليس طارئاً، وقال: يمكننا أن نقرر ذلك خلال عام.

من جهة أخرى، أعرب تشيفيرين عن استيائه من موقف ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي، الأندية الثلاثة التي رفضت التخلي عن مشروع الدوري السوبر الأروروبي الذي باء بالفشل. وقال إنه بالنسبة لعائلة كرة القدم بأكملها، فإن موقفهم صادم وغير مقبول.