منتخب التشيك يرفض الإقامة في اسكتلندا لسبب «منطقي»!

لندن (رويترز)

قال المنتخب التشيكي لكرة القدم اليوم: إنه لن يقيم في مدينة أدنبره الاسكتلندية خلال الدور الأول (دور المجموعات) من بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم الشهر المقبل، تجنباً لخضوع الفريق بالكامل لحجر صحي إذا أصيب أحد أعضائه بفيروس كورونا.

وفي البطولة الأوروبية التي تنطلق في 11 يونيو المقبل، سينافس المنتخب التشيكي ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اسكتلندا وكرواتيا وإنجلترا.

وسيخوض المنتخب التشيكي أول مباراتين له في هذا الدور يومي 14 و18 يونيو في جلاسجو قبل أن يلعب مباراته الثالثة والأخيرة في لندن في مواجهة نظيره الإنجليزي يوم 22 يونيو.

وقال المنتخب التشيكي في بيان: طوال بطولة أوروبا 2020 سيقيم المنتخب التشيكي في براج وليس في أدنبره كما كان مقرراً في البداية.

وأضاف البيان: كل هذا بسبب القيود والإجراءات المطبقة في اسكتلندا بسبب جائحة كوفيد-19، وسنسافر جواً لخوض كل مباراة، إصابة عضو واحد من الفريق ستعني خضوع الفريق بكامله للحجر الصحي حسب القواعد المعمول بها في اسكتلندا حالياً.

ومن المقرر أن يخوض منتخب جمهورية التشيك مباراتين وديتين في مواجهة منتخبي إيطاليا وألبانيا قبل المشاركة في النهائيات التي تستمر شهراً كاملاً، وتختتم في 11 يوليو.