لوف يستبعد العمل في «الصيف»!

زيفيلد (د ب أ)

أعلن يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، تمسكه بخططه الخاصة بعدم إجراء اتصال بأي نادٍ فور تخليه عن منصبه الحالي، عقب نهاية بطولة كأس الأمم الأوروبية في الصيف المقبل.

وقال لوف (61 عاماً) في المعسكر التدريبي للمنتخب في مدينة زيفيلد النمساوية اليوم السبت: أنا متمسك بهذا، أنا شخصياً لم أجر اتصالاً بأي أحد.

وثارت تكهنات في الفترة الأخيرة بشأن إمكانية تولي لوف تدريب برشلونة أو ريال مدريد.

وأضاف لوف، المقرر أن يرحل عن المنتخب الألماني بعد 15 عاماً قضاها في قيادته أن القرار بأنني لن أتولى مسؤولية أي ناد في الصيف، واضح بالنسبة لي، ولن يكون هناك تغيير في الرأي في هذا الموضوع.

وتابع: أعرف ما أريده من القرار، واعتقد أنه قرار جيد للجميع، وبعد ذلك سأكون بالطبع في حاجة إلى ابتعاد عاطفي، مؤكداً أن تولي مسؤولية نادٍ على الفور غير ممكن بعد 17 عاماً من العمل مع الاتحاد الألماني لكرة القدم.