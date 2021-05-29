تشكيلة سويسرا تنتظر «الموعد الأخير»!

زيوريخ (رويترز)

لن يعلن فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب سويسرا تشكيلة فريقه النهائية قبل الموعد الأخير لذلك، ويأمل في أن تساعده المباراة الودية المقبلة في مواجهة المنتخب الأميركي غداً «الأحد» على الوصول للتشكيلة الأفضل للمنافسة في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم، التي تنطلق في 11 يونيو المقبل.

واختار بيتكوفيتش تشكيلة أولية تضم 29 لاعباً للدخول في معسكر تدريبي استعداداً للبطولة القارية التي تستمر شهراً كاملاً، وأمامه حتى الثلاثاء المقبل للإعلان عن التشكيلة النهائية التي تضم 26 لاعباً.

وأكد المدرب أنه سعيد باندماج اللاعبين الجدد في صفوف المنتخب. وقال بيتكوفيتش للصحفيين قبل المباراة الودية التي ستقام في سانت جالين غداً: الهدف الأول كان وضعهم في نفس المستوى البدني والذهني حتى يتسنى لنا المضي قدما فنياً وخططياً.

وأشار المدرب إلى أن اللعب في مواجهة المنتخب الأميركي هو أفضل استعداد للبطولة الأوروبية، لأن أسلوب لعبه يشبه أسلوب منتخبات إيطاليا وتركيا وويلز بقية فرق المجموعة الأولى التي ستنافس فيها سويسرا في النهائيات.

وأوضح المدرب: نريد تقديم مباراة جيدة والحفاظ على مستوى مرتفع من الأداء طوال 90 دقيقة، ويمكننا الاستفادة كثيراً من التجربة أمام المنتخب الأميركي. وستخوض سويسرا مباراة ودية أخرى على أرضها في مواجهة ليختنشتاين الخميس المقبل، قبل أن تفتتح مسيرتها في البطولة بلقاء ويلز في باكو يوم 12 يونيو.