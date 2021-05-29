مارفيك يحذر لاعبي «الأبيض» من «الثقة الزائدة»



معتز الشامي (دبي)

وضع الهولندي مارفيك مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، «ودية» البحرين وماليزيا التي أقيمت يوم الجمعة في المنامة، وانتهت بفوز «الأحمر» بهدفين، تحت المراقبة، وذلك للوقوف على جاهزية المنافس الماليزي، وأبرز لاعبيه ونقاط القوة والضعف في أدائه، وشهدت المباراة تفوق البحرين وسيطرته على مجريات اللعب، وسجل الهدف الأول من ضربة جزاء في الشوط الأول، قبل أن يعزز تقدمه بالهدف الثاني، إثر خطأ قاتل لحارس ماليزيا.

ويستعد «الأبيض» في معسكره الداخلي بدبي، والذي استئنافه بعودة اللاعبين من الراحة التي منحها لهم الجهاز الفني لمدة 48 ساعة، حيث انتظم الجميع اللاعبين في التدريبات أمس «الجمعة»، وأدوا تدريباً، وواصل المران اليوم «السبت»، على ملعب الوصل الفرعي.

ويلتقي «الأبيض» نظيره الماليزي، في «الجولة السابعة»، مع عودة التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، ويحتل منتخبنا المركز الرابع الرابع في المجموعة السابعة وله 6 نقاط، من 4 مباريات، ويحتاج إلى حصد أكبر عدد من النقاط في مبارياته الأربع المتبقية بتصفيات المرحلة الثانية، والتي تنطلق الخميس المقبل بمواجهة المنتخب الماليزي على استاد زعبيل في الساعة الثامنة و45 دقيقة مساء الخميس المقبل، ويتصدر فيتنام المجموعة وله 11 نقاط من 5 مباريات.

وقسم الجهاز الفني معسكر دبي إلى مرحلتين، الأولى بالتجمع لمدة 10 أيام منذ 15 مايو الشهر الجاري، وانتهت بخوض تجربة دولية أمام الأردن، وانتهت بفوز «الأبيض» 5-1، وسجل الأهداف علي مبخوت «هاتريك»، وخليل إبراهيم وكايو كانيدو، وتبعها منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، من أجل العودة إلى المعسكر بمعنويات جديدة، وتركيز أكبر، تمهيداً لأداء أفضل مع استئناف مشوار التصفيات، حيث يتعامل منتخبنا معها بنظام «القطعة»، عبر التركيز في كل مباراة على حدة، وتبدأ المهمة بمواجهة ماليزيا، بوصفها الخطوة الأولى أمام «الأبيض» في مهمة استعادة صدارة المجموعة السابعة.

ويضع مارفيك وجهازه المعاون اللمسات الأخيرة على المرحلة الأخيرة للتحضيرات الحالية، والتي تنقسم إلى تدريبات بدنية في الفترة المسائية، واجتماعات فنية في الفترة الصباحية، تشمل التركيز على بعض التعليمات الفنية، وشرح أسلوب لعب المنتخبات المختلفة بالمجموعة ونقاط القوة والضعف بها.

وحذّر مارفيك لاعبي المنتخب من خطورة الأداء بثقة زائدة، خصوصاً أمام الفرق غير المرشحة للتأهل إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات آسيا لكأس العالم، مثل إندونيسيا، بجانب عدم الانخداع بخسارة ماليزيا أمام البحرين بهدفين، وظهور الفريق بمستوى أداء أقل من المتوقع، وذلك نظراً لتوقف الدوري الماليزي منذ فترة طويلة.

وتفيد المتابعات أن الجهاز الفني طالب اللاعبين بالأداء بقوة وبجدية وبالتمسك بالروح القتالية خلال التدريبات والمباريات، مشيراً إلى أن طريق التأهل إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات، يبدأ بضرورة الفوز في أول خطوة فيه، وهي مباراة ماليزيا يوم الخميس المقبل.