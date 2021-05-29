شروط «مجرية» لحضور المشجعين الأجانب منافسات «يورو»

بودابست (د ب أ)

أعلنت الحكومة المجرية اليوم، السماح بتوافد المشجعين الأجانب خلال كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، التي تنطلق في يونيو المقبل لحضور المباريات المقررة في بودابست، بشرط أن يكون المشجع حاملاً لتذكرة المباراة وما يفيد بظهور نتائج سلبية لفحص فيروس كورونا المستجد الخاص به.

ويأتي ذلك رغم أن السفر السياحي إلى المجر لا يزال محظوراً بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وتستضيف العاصمة المجرية بودابست ثلاث مباريات في دور المجموعات بالبطولة الأوروبية ومباراة في دور الستة عشر على ملعب «بوشكاش».

وسيتنافس المنتخب المجري ضمن المجموعة السادسة، ويلتقي نظيره البرتغالي حامل اللقب في 15 يونيو، ثم يلتقي منتخبي فرنسا وألمانيا يومي 19 و23 من الشهر نفسه، على الترتيب.

والمجر هي الوحيدة من الدول المستضيفة لمنافسات يورو 2020، التي أعلنت إمكانية حضور الجماهير بكامل سعة المدرجات. وطبقاً للقواعد، سيكون على المشجعين الأجانب تقديم شهادة بنتائج سلبية لفحوص «بي. سي. آر» لم يمر عليها أكثر من 72 ساعة، عند مدخل الاستاد، ويجب أن تكون الشهادة باللغة المجرية أو الإنجليزية.

ويشترط في البداية أن يحمل المشجع الأجنبي شهادة بفحص «بي. سي. آر» لم يمر عليها ثلاثة أيام، لدى دخوله إلى المجر، كما يشترط أن يحمل تذكرة المباراة التي سيحضرها.